Oggi l'attaccante messicano sbarcherà in Italia e domani sosterrà le visite mediche a Roma prima di firmare un contratto da 4 milioni a stagione. Il Napoli lo pagherà al PSV 38 milioni più bonus.

di Redazione Fox Sports - 20/08/2019 10:13 | aggiornato 20/08/2019 10:18

Hirving Lozano sta per sbarcare in Italia. Salutato il PSV dopo due stagioni in cui ha collezionato 40 gol e 23 assist in 79 presenze, l'attaccante messicano classe 1995 è ora pronto a iniziare una nuova avventura con il Napoli di Carlo Ancelotti.

Per avere Lozano il club di Aurelio De Laurentiis ha speso 38 milioni di euro più alcuni bonus e non 42 come si pensava inizialmente. Una parte della cifra incassata dagli olandesi finirà poi nelle tasche del Pachuca, club messicano in cui giocava Chucky.

Nel contratto quinquennale da 4 milioni a stagione che firmerà il giocatore sarà inoltre inserita una clausola rescissoria di 130 milioni di euro. Insomma, non resta che aspettare l'arrivo di Lozano e le visite mediche che il 24enne sosterrà domani a Roma, presso la clinica di Villa Stuart, dove si farà anche luce sull'infortunio rimediato una settimana fa.