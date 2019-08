Le parole del direttore tecnico rossonero a margine della conferenza stampa di presentazione di Bennacer, Leao e Duarte.

di Redazione Fox Sports - 20/08/2019 17:21 | aggiornato 20/08/2019 17:25

Dopo la conferenza stampa di presentazione degli ultimi arrivati in casa Milan, ovvero Ismael Bennacer, Rafael Leao e Leo Duarte, ha parlato il direttore tecnico dei rossoneri Paolo Maldini che ha fatto il punto sul mercato:

Per quanto riguarda Correa non ci sono novità, per André Silva invece è tutto fermo, siamo in una fase di stallo. In ogni caso il mercato è ancora aperto, mancano due settimane alla chiusura. Al momento la nostra priorità sono le cessioni: due terzini sono in uscita

Uno di questi è Laxalt, che partirà in prestito con obbligo di riscatto. L'Atalanta è in pole per assicurarselo, ma su di lui ci sono anche la Fiorentina e l'Olympique Marsiglia. Per quanto riguarda le operazioni in entrata - riporta Sky Sport - il Milan ha ribadito all'agente di Angel Correa, Augustin Jimenez, che non ritoccherà l'offerta di 40 milioni più bonus da presentare all'Atletico Madrid. I Colchoneros invece ne pretendono circa.