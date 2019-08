I rossoneri in Spagna alla ricerca di punte: il sogno resta Angel Correa, ma in lista compaiono anche i nomi di Mariano Diaz e del serbo, neo acquisto di Zidane.

0 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 20/08/2019 11:44 | aggiornato 20/08/2019 11:52

Un viaggio a Madrid per i nuovi attaccanti, il Milan vuole rifarsi il look in Spagna. Mentre si lavora sempre alla cessione di André Silva, diventato ormai un peso (rifiutato il prestito allo Sporting Lisbona), i piani in entrata si allargano. Obiettivo numero uno nella capitale spagnola è Angel Correa. È praticamente sul mercato, ma l’Atletico Madrid vuole fare cassa.

Ma anche in casa Real ci sono giocatori che interessano. Con i Blancos si possono trovare intese per quanto riguarda Jovic e Mariano Diaz. Quest’ultimo è il vero nome sul mercato: 26 anni, ultima stagione a Madrid vissuta da comparsa. L’anno prima al Lione era esploso con 18 gol in 34 partite.

Per quanto riguarda la punta serba, invece, presa ad inizio mercato dall’Eintracht per 60 milioni di euro, si potrebbero aprire le porte di un prestito. Non è un giocatore centrale nelle idee di Zidane, ecco perché potrebbe prendere la strada di Milanello.

Milan, Correa primo obiettivo: ma si valutano anche altre piste

Milan, oltre Correa: spuntano Mariano Diaz e Jovic

Piatek non segna e Giampaolo vuole una seconda punta. Spia accesa. Queste ultime settimane di calciomercato saranno fondamentali per il Milan. La dirigenza è pronta (di nuovo) a intavolare una trattativa a Madrid dopo quella che ha portato Theo Hernandez in Italia. In cima alla lista del direttore tecnico Maldini, che secondo i media spagnoli è già sbarcato nella capitale iberica, c’è sempre Angel Correa. I Colchoneros chiedono 50 milioni per l’argentino, i rossoneri arrivano al massimo a 40. Così, mentre si continua a trattare, spuntano altri nomi dall’altra parte della città. Come quello di Mariano Diaz, fuori dal progetto Real. Il suo cartellino costa 20 milioni di euro. Quello che sembra esagerato è l’ingaggio. Insomma, ci sarà da lavorare, anche se il Milan vuole provare a prendere l’attaccante catalano con mamma dominicana solo negli ultimi giorni di calciomercato. Chiamasi affare last minute.

Milan, piace pure Mariando Diaz: è in uscita dal Real Madrid

Dalla Casa Blanca, poi, secondo la Gazzetta dello Sport, è venuto fuori un altro nome: Luka Jovic, 21 anni, appena preso dall’Eintracht per 60 milioni di euro. Attaccante di fisico, carattere e senso del gol. Zidane non lo vede tra i titolari, per lui c’è la possibilità di andare via in prestito. I rossoneri guardano con attenzione gli sviluppi della vicenda. Due punte centrali in orbita Milan, anche se i piani dell’allenatore sono quelli di una seconda punta. Uno come Correa, appunto. Serve fare in fretta, il campionato è alle porte.