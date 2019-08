Paratici, in missione per il terzino spagnolo, ha aperto un canale di comunicazione con i blaugrana. Tra i nomi tirati in ballo anche Rakitic e il bomber uruguayano.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 20/08/2019 17:31 | aggiornato 20/08/2019 17:36

Da Juan Miranda a Luis Suarez. Cosa c'entra un (seppur promettente) canterano del Barcellona con uno dei centravanti più forti del momento? In apparenza nulla, ma gli intrecci di mercato che si stanno sviluppando in questi ultimi giorni potrebbero magicamente far incrociare il destino dei due. Questo perché la Juventus ha aperto un piano di comunicazione con i blaugrana, mettendo al centro della discussione un po' di nomi che, a breve, potrebbero far scattare il classico effetto domino di porte girevoli.

Il tutto è cominciato proprio con la richiesta di informazioni su Miranda; il terzino sinistro classe 2000 è un pallino di Fabio Paratici da diverso tempo, tanto è vero che l'attuale direttore sportivo bianconero lo aveva messo nel mirino nonostante il prospetto spagnolo non si fosse ancora nemmeno affacciato in prima squadra. Nonostante ciò, la Juventus avrebbe voluto giocare d'anticipo, soffiando ai catalani un prospetto decisamente futuribile, messosi in mostra nelle selezioni giovanili della Furie Rosse.

Il contratto del mancino sgrezzatosi alla Masia scade nel 2021 e il Barcellona avrebbe un'opzione da esercitare per estendere di altri due anni il vincolo attuale, ma l'arrivo al Camp Nou di Junior Firpo chiude un po' ogni possibile sbocco a Miranda. Il quale, adesso, giustamente sta cominciando a guardarsi intorno. Sul calciatore c'è anche un fortissimo interesse dell'OM, con la società francese che, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarebbe in vantaggio sulla concorrenza.

Juan Miranda, giovane terzino sinistro classe 2000 del Barcellona: il laterale è un pallino di Fabio Paratici, che vorrebbe portarlo alla Juventus prima che i blaugrana esercitino l'opzione sul contratto

Juventus, Miranda ma non solo: i possibili affari di mercato col Barcellona

Per questo Paratici avrebbe deciso di inserire nella trattativa il cartellino di Daniele Rugani. Il centrale classe 1994, nonostante sia un pallino di vecchia data di Maurizio Sarri, è ormai stato superato nelle gerarchie anche dal turco Demiral, tra i difensori più positivi nel precampionato della Vecchia Signora. Il Barcellona ha annusato l'affare, aprendo un discorso più ampio che riguarderebbe anche Samuel Umtiti, un altro giocatore che - negli ultimi mesi - sembrerebbe essere stato un pochino accantonato da Ernesto Valverde.

In questo caso però la Juventus sarebbe chiamata a mettere sul piatto anche qualche milione di euro, cosa che - dalle parti di Vinovo - non assolutamente intenzionati a fare. A sbloccare questo enorme incrocio di calciomercato sarebbe Mario Mandzukic, altro profilo che i bianconeri sono desiderosi di piazzare: il croato guadagna uno sproposito, sgravando oltremodo sul bilancio societario. Inoltre, in casa piemontese è quasi sicuro l'arrivo di un nuovo centravanti, per cui - prima o poi - lo stesso Mandzukic dovrà fare i conti con il proprio destino. Accettare un'altra destinazione o rischiare la tribuna?

Emre Can per Rakitic è l'ultima idea: si pensa a uno scambio

Sempre l'affare Miranda potrebbe introdurre il maxiaffare che la Juventus vorrebbe portare a compimento come sorta di ciliegina, all'interno di una sessione già molto positiva. L'ultima idea riguarda Ivan Rakitic, ai ferri corti con Valverde (contro l'Athletic, nonostante l'emergenza, è partito dalla panchina) e quasi scaricato da una società desiderosa di monetizzarlo prima che sia troppo tardi. D'altra parte va monitorata la situazione legata a Emre Can, papabile partente soprattutto per esigenze economiche.

Vendere il tedesco permetterebbe alla Juventus di mettere a bilancio una succosa plusvalenza, visto che lo scorso anno il giocatore era arrivato a zero. I discorsi riprenderanno nelle prossime ore e, secondo quanto rivelato da alcuni media spagnoli, i due giocatori non chiudono alle rispettive ipotesi. Con il pretesto Miranda si parlerà addirittura di uno scambio, visto che il Barcellona in qualche modo vuole togliersi dalle spalle il fardello dell'ingaggio del fortissimo centrocampista croato.

Suggestione Suarez: Neymar è la chiave

Nel triangolo Parigi - Torino - Barcellona potrebbe poi concludersi anche quella che avrebbe tutti i crismi per essere considerata la suggestione dell'estate. A sbloccare il tutto sarebbe il possibile ritorno di Neymar al Barcellona: con tre pezzi da novanta già inseriti nel reparto offensivo, la società catalana starebbe valutando all'eventuale uscita di un nome grosso. Detto che, per ovvi motivi, il succitato non può essere Messi (né, tantomeno, il fresco acquisto Griezmann), ecco che Luis Suarez potrebbe clamorosamente imboccare la via della Continassa.

L'uruguayano prenderebbe il posto di Paulo Dybala, destinato al PSG. Fantacalcio? Forse, ma quando queste voci cominciano a farsi insistenti significa che qualcosa, almeno di fondo, è già successo. I rapporti tra i due club sono più solidi che mai e sicuramente qualche affare su quest'asse verrà concluso. Magari non quest'estate, ma prossimamente. Nel frattempo i tifosi della Juventus possono sognare un altro paio di innesti prima del 2 settembre: queste ultime settimane di trattative si preannunciano più calde delle torride temperature agostane.