Il fisioterapista di fiducia del francese ha rilasciato una lunga intervista: "Franck è una macchina da guerra".

di Redazione Fox Sports - 20/08/2019 12:50 | aggiornato 20/08/2019 12:56

I tifosi della Fiorentina sono in attesa che Franck Ribery sciolga le riserve e accetti la proposta dei viola. E intanto a presentare il francese ci pensa il suo fisioterapista di fiducia, Gianni Bianchi, che potrebbe seguirlo a Firenze. Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, Bianchi ha dichiarato:

Franck è una macchina da guerra. Ha bisogno di un po' di manutenzione, ma è totalmente integro. In 12 anni non ha mai avuto veri infortuni muscolari. Guardate l'ultimo gol che ha fatto con la maglia del Bayern, contro l'Eintracht Francoforte. C’è tutto Ribery: classe, estro e forza fisica

Il rapporto tra Bianchi e Ribery, che in dodici anni al Bayern ha collezionato 124 gol e 182 assist, è nato nel 2009, quando l'ex Marsiglia era alle prese con un'infiammazione al tendine rotuleo:

Lì è nato il nostro rapporto. Franck aveva perso il tono muscolare, non guidava, non riusciva neanche a dormire dal dolore. Diversi specialisti insistevano per operarlo. All'epoca mi occupavo soprattutto di Luca Toni - che mi aveva portato lì nel 2007 dopo avermi conosciuto a Palermo – ma in quel caso dissi che una terapia conservativa avrebbe funzionato molto meglio di un rischioso intervento. Dissi a Franck di darmi tre giorni per capire se rispondeva alle giuste sollecitazioni. Se lo avesse fatto, poteva scordarsi quell'operazione. Gli dicevo che in pochissimo tempo sarebbe tornato a correre, poi a scattare, poi a essere Ribery. Mi diceva sempre: "Giuralo su tua figlia, giuralo su tua figlia", sapendo che era la mia cosa più preziosa. Funzionò, per fortuna. Mia figlia è cresciuta bene e lui in poco più di un mese tornò il campione che conosciamo

Gianni Bianchi ha uno splendido rapporto anche con altri giocatori ed ex del Bayern:

Robben mi ha voluto anche nell'Olanda per un periodo. Lewandowski, che peraltro studia medicina e si fida poco di chiunque, si rivolge sempre a me per qualsiasi problema. Tutto era nato con Luca Toni, ma poi ho avuto un rapporto speciale anche con Klose e Mario Gomez, che mi aveva chiesto di seguirlo a Firenze. Declinai, perché lasciare il Bayern sarebbe stata una follia. Un club che ha un'organizzazione e un'attenzione ai dettagli forse impossibile da trovare altrove

Stavolta però potrebbe fare un'eccezione:

Gli ho promesso che, con le giuste condizioni, lo avrei seguito nella sua prossima avventura. Perché è un amico vero e non solo un giocatore. Firenze? Magari... Quella della Fiorentina non è l'unica offerta che ha avuto, vedremo. Posso solo dire che la Serie A e la Fiorentina troverebbero un giocatore ancora in grado di fare la differenza nel calcio che conta. Per questo ha rinunciato ai tantissimi soldi offerti dagli Emirati. Franck ha voglia di sentirsi importante, ha scelto di non proseguire col Bayern pur avendo l'opzione per un altro anno perché non si sentiva più al centro del progetto. Il nostro Paese lo ha sempre affascinato e con me ha imparato l'italiano. Lo parla già discretamente. Ha bisogno di sentirsi amato e di dare tutto, si sta allenando a Monaco con un preparatore personale. Vuole giocare un campionato a livelli altissimi, come ha sempre fatto

