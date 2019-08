Ribery ha ovviamente altre offerte oltre a quella della Fiorentina. Hanno mostrato interesse anche Dinamo e Spartak Mosca, in grado di presentare proposte molto allettanti dal punto di vista economico. Ma Franck è stuzzicato dall'Italia e dal club in cui ha giocato un suo grande amico, Luca Toni. I tifosi della Viola sperano che il matrimonio si consumi presto.

La Fiorentina ci crede, vuole Franck Ribery e aspetta che il francese accetti il biennale da 4.5 milioni di euro più bonus che gli è stato offerto. Come riportato da Gianluca Di Marzio, in queste ore sono frenetici i contatti tra il club viola e il francese, iniziati esattamente il 13 luglio.

