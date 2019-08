Barcellona, via Coutinho: ma Griezmann non potrà prendere la 7

Per il Barça, vista anche la fresca cessione di Philippe Coutinho al Bayern Monaco, sarà emergenza in attacco nella prossima partita di campionato in programma al Camp Nou domenica 25 agosto alle ore 21 contro il Betis. Toccherà a Griezmann vestire i panni del leader tecnico.

