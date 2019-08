Dall'Xcel Energy Center di Saint Paul, in Minnesota, puntata storica dello show rosso che ripropone il leggendario torneo.

di Marco Ercole - 19/08/2019 17:01 | aggiornato 19/08/2019 20:06

Non servono tante parole per spiegare perché sia importante la puntata di Raw del 19 agosto 2019, la prima dopo la settimana di SummerSlam 2019 in quel di Toronto. Si tratta infatti di uno show che sancisce un grande ritorno in WWE, quello dell'illustre torneo King of the Ring.

Si comincerà stasera, con i primi match a eliminazione. Otto Superstar di Raw e altrettante di SmackDown si sfideranno per diventare i nuovi "Re" della World Wrestling Entertainment a King of the Ring.

E non è finita, perché sempre nel corso di questa puntata, il campione degli Stati Uniti AJ Styles difenderà la sua cintura contro Braun Strowman, che la scorsa settimana era intervenuto in soccorso di Seth Rollins al termine del main event champion vs champion, concluso con un pestaggio 3 contro 1 degli OC nei confronti del Campione Universale.

WWE A Raw torna WWE King of the Ring

WWE Raw 19 agosto 2019: torna King of the Ring

E ancora, cosa succederà nella divisione femminile dopo il burrascoso ritorno di Sasha Banks? I capelli colorati di blu non sono infatti l'unica novità della versione 2.0 di The Boss, determinata e desiderosa di conquistare la cintura femminile di Becky Lynch.

Chissà se spiegherà le sue azioni a The King's Court, il talk show di Jerry The King Lawler, dove sarà ospite. Insomma, non mancano certo di spunti per seguire la puntata di Raw del 19 agosto 2019, che vi racconteremo come sempre con WWE News e Highlights qui su FOXSports.it.

