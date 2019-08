Kwak Ji-hyuk, giovane youtuber coreano, è volato a Stoccolma per chiedere al portoghese perché non sia sceso in campo nell'amichevole tra K-League All Stars e Juventus.

di Redazione Fox Sports - 19/08/2019 01:14 | aggiornato 19/08/2019 19:19

I tifosi coreani non se ne sono ancora fatti una ragione. Uno in particolare, tale Kwak Ji-hyuk, un giovane youtuber che è partito da Seul e si è fatto 7500 km per fare una semplice domanda a Cristiano Ronaldo: "Perché non hai giocato nell'amichevole tra K-League All Stars e Juventus?". Ma facciamo un passo indietro. Lo scorso luglio i bianconeri hanno pareggiato 3-3 in amichevole contro la selezione dei migliori giocatori del campionato sudcoreano e il fuoriclasse portoghese non ha giocato neanche un minuto a causa di un affaticamento muscolare. E quindi, dov'è il problema?

Risiede nel fatto che nell'accordo stipulato dai bianconeri con TheFasta, la società che ha organizzato la sfida, sembra fosse presente una clausola che garantiva l'utilizzo del numero 7 per almeno quarantacinque minuti. Da qui addirittura l'apertura di indagini per frode da parte della polizia coreana e la richiesta danni da parte di TheFasta. Ma torniamo a Kwak Ji-hyuk, che si è messo in proprio ed è partito alla volta di Stoccolma dove lo scorso 10 agosto la Juve ha affrotato l'Atletico in amichevole.

Il giovane, che ha documentato la sua missione con un video che conta oltre 3 milioni di visualizzazioni, è riuscito a intercettare Ronaldo che però lo ha ignorato. Sarri invece si è fermato a scherzare ma non ha risposto alla domanda del ragazzo. Finita qui? Macché. Kwak Ji-hyuk volerà in Italia durante la prossima stagione e farà tappa all'Allianz Stadium di Torino per cercare ancora una volta di ottenere una risposta da Cristiano Ronaldo. Ostinato, non c'è che dire.