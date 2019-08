Tennis, Medvedev e Keys trionfano a Cincinnati

Danil Medvedev corona la sua magica estate vincendo il primo titolo Masters 1000 della sua carriera grazie al trionfo sul belga David Goffin. Tra le donne successo di Madison Keys in due set sulla ritrovata russa Svetlana Kuznetsova.

0 condivisioni

di Diego Sampaolo - 19/08/2019 03:12 | aggiornato 19/08/2019 10:20

Medvedev ha disputato la terza finale in tre settimane consecutive dopo le sconfitte contro Nick Kyrgios a Washington e Rafael Nadal a Montreal. Medvedev si è portato in vantaggio per 3-1 grazie ad un break con un vincente lungo linea.

Goffin ha realizzato il controbreak nell’ottavo game con due vincenti di rovescio pareggiando sul 4-4. Nel tie-break Medvedev ha preso il largo andando in testa sul 5-2 grazie al mini-break decisivo.

Nel secondo set Medvedev ha realizzato il break nel primo game e ha salvato due palle break nel momento di servire per il match sul 5-4. Medvedev si è preso la rivincita nei confronti di Goffin che aveva sconfitto il russo in cinque set a Wimbledon in questa stagione.

Danil Medvedev, diventato il numero 5 al mondo, ha dichiarato:

Difficile trovare le parole. Devo tutto al duro lavoro che sto svolgendo. Non sarebbe stato bello perdere la terza finale di fila. Ho incominciato a sentire i crampi per la prima volta nelle ultime tre settimane

Madison Keys torna nella top 10 con il successo di Cincinnati

La ventiquattrenne statunitense Madison Keys ha vinto il torneo più importante della sua carriera vincendo la finale del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati battendo la trentaquattrenne Svetlana Kuznetsova con il punteggio di 7-5 7-6 (7-5). Keys ha vinto il secondo titolo della stagione dopo la vittoria di Charleston.

La tennista nativa a Rock Island nell’Illinois ha riconquistato la top 10 mondiale per la prima volta dal Giugno 2018 grazie al successo nella città dell’Ohio dopo essere scivolata al di fuori delle prime 20. Nel 2016 ha raggiunto la settima posizione del ranking mondiale (sua migliore classifica di sempre). A livello di tornei del Grande Slam è stata finalista agli US Open nel 2017 e tre volte semifinalista agli Australian Open nel 2015, al Roland Garros e agli US Open nel 2018. I genitori Rick e Christine. Il padre è stato un buon giocatore di basket a livello universitario nella Division III presso l’Augustans College.

Madison si innamorò del tennis a quattro anni quando i genitori le regalarono il completino di Venus Williams, suo idolo di sempre. Per arrivare al successo di Cincinnati Keys ha battuto Garbine Muguruza nei trentaduesimi di finale, Daria Kasatkina nei sedicesimi di finale, Simona Halep negli ottavi di finale, Venus Williams nei quarti di finale e Sofia Kenin nella semifinale. Nei precedenti due mesi aveva vissuto un periodo difficile nel quale aveva vinto soltanto un match.

Nel set d’apertura Keys ha perso il servizio nel primo game andando sotto per 1-3. La statunitense ha salvato tre palle break nel settimo game prima di conquistare il break nel nono game. Keys ha difeso agevolmente il turno di battuta nell’undicesimo game e ha strappato di nuovo la battuta alla russa nel dodicesimo game.

Kuznetsova ha reagito portandosi in testa per 3-1 anche nel secondo set con un break. Keys ha tenuto tre game al servizio e ha realizzato il controbreak nel decimo game. Keys ha salvato una palla break nell’undicesimo game. Nel tie-break Keys si è portata in vantaggio di un mini-break sul 4-2 e ha difeso due punti di vantaggio, che le hanno permesso di conquistare due match point. Keys ha trasformato la seconda opportunità al servizio.

Grazie alla finale raggiunta a Cincinnati Kuznetsova scalerà 91 posizioni del ranking salendo fino alla sessantaduesima posizione del ranking mondiale.

Madison Keys: