I granata perdono 4-0 nel terzo turno di Coppa Italia contro il Lecce. Ecco le parole rilasciate nel post-partita dal tecnico dei campani.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/08/2019 09:36 | aggiornato 19/08/2019 13:41

La Salernitana perde nettamente per 4-0 in casa del Lecce nel match valido per il terzo turno di Coppa Italia. A segno Lapadula al 4' e al 76', Falco al 61' e Majer all'81'. Al termine della partita ha parlato in conferenza stampa un deluso Gian Piero Ventura, tecnico dei granata, che ha bacchettato i suoi:

Sembra una frase fatta, ma il gol subito dopo due minuti ci ha condizionato. Purtroppo in alcuni momenti guardiamo al passato e non al futuro, eppure abbiamo cambiato la rosa ringiovanendola. Non mi interessa il risultato, divido la partita in tre spezzoni: all'inizio non siamo riusciti a entrare in gara e abbiamo commesso errori grossolani, poi ci siamo ripresi e ho visto le idee e l'atteggiamento che piacciono a me. Nel finale, invece, abbiamo staccato la spina e non possiamo permetterci un comportamento del genere. Questa cosa mi ha dato fastidio, abbiamo mollato negli ultimi dieci minuti

Poi Ventura parla dell'avversario:

Il Lecce è una squadra di un'altra categoria, quando c'è un entusiasmo del genere e dalla panchina entra uno come Farias devi anche tener conto del valore di chi affronti. Noi, invece, dobbiamo ripartire da zero sotto ogni aspetto e ricostruire per cambiare rispetto agli ultimi 2-3 anni

Infine sul mercato: