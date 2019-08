Partita bella e intensa nel primo monday night della stagione. United dominante nel primo tempo e avanti con Martial. Poi pareggia Neves, Pogba sbaglia un rigore ed è 1-1.

19/08/2019

Nel primo monday night di questa stagione di Premier League, il Manchester United non va oltre l'1-1 in casa del Wolverhampton. Al Molineux partita dai due volti: primo tempo dominato dai Red Devils, secondo molto più equilibrato. Solskjaer non porta nemmeno in panchina Sanchez (notizia che sarà risuonata bene in casa Inter) e lancia dal primo minuto Daniel James nel 4-2-3-1. Lo United parte col piglio giusto, produce gioco, domina il centrocampo con Pogba e McTominay e trova con costanza Rashford, che gioca prevalentemente a sinsitra, e Martial che invece agisce da prima punta. Proprio questi due producono la prima occasione del match e proprio loro confezionano il bel gol del vantaggio firmato dall'ex Monaco.

Martial ha pure l'occasione per il raddoppio allo scadere del primo tempo, ma Boly con un recupero disperato toglie la gioia della doppietta al numero nove dello United. Quello che scende in campo nella ripresa, però, è un Wolverhampton completamente trasformato, anche grazie all'innesto di Traore. Prima Jimenez coglie il palo, poi Neves pareggia i conti con un gioiello dai 20 metri.

L'occasione per riportare avanti lo United ce l'ha Pogba che si guadagna e calcia il rigore del possibile 1-2, ma si fa ipnotizzare da Rui Patricio che manda in visibilio il pubblico vestito d'arancione e nero. Nel finale entrambe le squadre provano a vincere, ma il risultato non cambia più. Lo United sale a quattro punti in classifica, agganciando i cugini del City e il Tottenham. Punto prezioso per gli Wolves che arrivano a quota due dopo il pareggio al debutto contro il Leicester.

Premier League, il rigore sbagliato da Pogba

Premier League, Wolverhampton-Manchester United: la cronaca del match

Solskjaer sgancia dal primo minuto Daniel James che una settimana fa, all'esordio, aveva fissato il risultato sul 4-0 contro il Chelsea, il ragazzo è l'esterno destro del 4-2-3-1 in cui McTominay affianca Pogba in mediana e Rashford è la punta. Alexis Sanchez non è nemmeno in panchina e il dettaglio, in ottica Inter, non va trascurato. Espirito Santo risponde con la difesa a tre e la collaudata coppia Jota e Jimenez in attacco. Ancora panchina per Cutrone nonostante i due assist in Europa League nella gara con il Pyunik di giovedì.

Lo United prende da subito in mano il pallino del gioco, impostando una partita di lucidità, razionale, senza strappi particolari, ma non concedendo spazio alle ripartenze temute del Wolverhampton. Il primo brivido lo crea Marcus Rashford che sulla destra fa impazzire Doherty con diverse finte e poi piazza un cross teso su cui Martial non arriva d'un soffio sul secondo palo.

Nove minuti dopo però l'imbucata in profondità di Rashford lo trova eccome Martial che di prima intenzione lascia partire un sinistro potente e preciso che s'insacca sotto la traversa. Secondo gol in questa Premier per l'ex Monaco. I Red Devils alzano ancor di più i ritmi dopo il vantaggio e sfruttando la maggior qualità in mezzo al campo mette in costante affanno i padroni di casa; fondamentali sono soprattutto i movimenti di Martial e Rashford che non danno riferimento e uscendo dalla linea spesso attraggono fuori i difensori degli Wolves rompendo la linea pensata da Espirito Santo e ci vuole un provvidenziale intervento di Boly per fermare proprio il francese lanciato a rete.

Premier League, il racconto di Wolves-United

La ripresa

Espirito Santo cambia subito: fuori Doherty e dentro Traore giocatore con qualità offensive molto più spiccate rispetto al numero 2. E la mossa è azzeccata perché gli Wolves cominciano il secondo tempo con un altro piglio, alzando decisamente il baricentro e giocando con più coraggio rispetto ai primi 45 minuti. Proprio da una punizione guadagnata da Traore nasce l'occasione più grande per i padroni di casa: Jimenez salta più alto di tutti sul piazzato di Moutinho e solo il palo salva un De Gea immobile.

È il preludio al pareggio che arriva poco dopo, corner battuto corto, palla che arriva a Ruben Neves che dai 20 metri calcia in modo perfetto e toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali. Lo United ora assomiglia al Wolverhampton del primo tempo, perché fatica tanto a uscire dalla pressione avversaria, a creare gioco ed è schiacciato nella propria metà campo. Ai Red Devils servirebbe un lampo, una giocata per uscire dal guscio. Giocata che sembra arrivare al 68' quando Pogba scambia con Martial entra in area e viene atterrato da Cody, dal dischetto va proprio l'ex Juve (dopo una discussione con Rashford), ma il suo destro incrociato viene intercettato da Rui Patricio, una parata che fa esplodere il pubblico del Molineux come fosse un gol fatto.

Il Manchester United non si abbatte e ricomincia a far gioco, Solskajer si gioca la carta Juan Mata al posto di un pessimo Lingard. Espirito Santo risponde con l'ex Lazio Pedro Neto che prende il posto di Diogo Jota. Gli ultimi minuti assomigliano a un incontro tra due pugili stanchi, in cui i colpi arrivano da una parte e dall'altra e con le guardie ormai abbassate. James perde una palla sanguinosa sulla trequarti offensiva, Jimenez riparte con le ultime energie rimaste e crossa per Dendoncker che calcia di destro ma manda alto. Solskjaer manda dentro pure Greenwood e Pereira, per James e Rashford. Nel recupero c'è spazio pure per Cutrone che fa il suo debutto al Molineux. Fuori un ottimo Jimenez. Ma il risultato non cambia più. Al Molineux è 1-1.