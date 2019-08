Non lascia mai soli i suoi ragazzi, Sinisa Mihajlovic. Nonostante si stia curando dopo aver appreso di essere affetto da leucemia (si avvia alla conclusione del primo ciclo di chemioterapia), il tecnico serbo non si perde né una partita né un allenamento del suo Bologna.

Ieri sera i rossoblù hanno affrontato il Pisa in trasferta per il terzo turno di Coppa Italia e hanno vinto 3-0 grazie ai gol di Poli, Orsolini e Palacio. La gara era senza copertura televisiva, ma Mihajlovic l'ha vista in streaming grazie al suo staff tecnico.

Lo ha raccontato il collaboratore dell'ex allenatore del Milan, Emilio De Leo:

Il mister ha fatto il discorso alla squadra collegato in video conferenza prima di scendere in campo. L'ho sentito sia durante l'intervallo che alla fine del match, ha assistito in tempo reale alla partita collegato in streaming e via microfono con il nostro collaboratore video, che a propria volta comunicava con me in diretta