Juventus, comunicato ufficiale su Sarri: "Ha la polmonite"

Maurizio Sarri oggi al JTC, ma non in campo L’allenatore è stato sottoposto a ulteriori accertamenti nel pomeriggio ➡️ https://t.co/GRVwu1EMXH pic.twitter.com/fFmkrkkcpB

A questo punto è in dubbio la presenza del tecnico in panchina all'esordio della Juventus in campionato, previsto per sabato 24 agosto al Tardini contro il Parma.

Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno confermato una polmonite per la quale è stata prescritta terapia specifica. L’allenatore ha autorizzato il club a comunicare il proprio stato di salute

