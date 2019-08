Grecia e Serbia tropo forti, mentre la Turchia è alla portata. Indicazioni e futuro dell’Italbasket in attesa di Danilo Gallinari.

di Simone Mazzola - 19/08/2019 14:15 | aggiornato 19/08/2019 14:27

Si sapeva che il torneo di Verona avrebbe avuto una rilevanza ai fini del risultato assolutamente nulla, così come dopo il torneo dell’Acropoli non è automatico fare dei catastrofismi. L’Italbasket però ha avuto la possibilità di confrontarsi con due pretendenti al titolo finale e una squadra che ha dimostrato di poter essere alla portata. Serve assolutamente andare a fondo, non fermarsi ai risultati numerici delle prime due partite e capire se e come questa nazionale possa migliorare.

Il primo punto fondamentale di cui tenere conto è l’assenza sia di Danilo Gallinari che di Gigi Datome, il che di per sé non significa che con loro avremmo vinto, ma senza ombra di dubbio hanno la taglia fisica e la lunghezza nei ruoli in cui facciamo più fatica. Con Grecia e Serbia, oltre all’evidente deficit vicino canestro, non c’era una singola situazione di mismatch offensivo a nostro favore e in questo Datome, ma soprattutto Gallinari, saranno semplicemente essenziali.

Mettendo da parte le assenze è facile però capire come questa squadra sia lontana, molto lontana, dal livello di Grecia, Serbia, Spagna, Francia e USA anche con tutto il roster al completo (pur senza Melli ovviamente). La Serbia può fare uscire dalla panchina Jokic, Marjanovic, Guduric e Micic, ovvero tre giocatori NBA e il runner up per il trofeo di MVP di Eurolega. Già solo questo potrebbe bastare a far chiudere il discorso ed è proprio per questo motivo, siccome situazioni simili si verificheranno in Cina, che servirà sempre un extra sforzo e un’extra connessione mentale per 40 minuti al fine di supplire questo deficit che altrimenti sarebbe troppo grande.

Italbasket: una classe media…troppo media

Di tutte le cose da considerare, compreso il supposto fatto che le squadre non vogliano scoprire troppo le carte in preparazione al mondiale, ce n’è una da considerare e che riguarda solo un’introspezione che dobbiamo farci come movimento. Ormai ogni nazionalità ha giocatori NBA nelle proprie fila e nessuno si può sottovalutare, ma ciò che fa davvero la differenza è tutta la classe media di giocatori dietro le stelle. Questo è un nostro pesante tallone d’Achille, perché se pensiamo a tutti quelli che hanno avuto un discreto spazio in queste partite come Sacchetti, Biligha, Tessitori, Ricci, Filloy ecc. diventa difficile accampare velleità troppo alte. Sia ben inteso che questi giocatori danno un’immagine di sé senza stelle e potrebbero essere molto più cruciali e funzionali al sistema con i leader in campo, ma parliamo comunque di gregari specifici che non hanno possibilità di portare vantaggi offensivi diretti.

Sono tutti giocatori che fanno dell’intensità e dell’applicazione l’arma principale. In qualsiasi squadra, soprattutto in queste competizioni così corte e particolari, servono ma quando è vanno a formare gran parte del tuo roster non puoi permetterti di mancare nemmeno per un secondo dal punto di vista dell’effort. Quando Gentile contro la Grecia ha perso un pallone a metà campo e Biligha si è sostanzialmente tolto per lasciare il contropiede uno contro zero all’avversario, c’è stato un chiaro segnale d’allarme che va ben oltre la singola (e apparentemente marginale) situazione.

Scarpe sempre allacciate e lo sfogo di Aradori

Dopo un primo tempo contro la Grecia che è difficile da accettare anche a livello di preparazione, l’Italbasket ha perlomeno connesso mente e corpo, dimostrandolo anche nel primo tempo contro la Serbia. Ovviamente è restata in partita sino a quando le percentuali serbe su tiri completamente aperti è stata mediocre, poi la differenza era, è e sarà comunque sempre troppa. Contro la Turchia abbiamo rimediato una sconfitta di misura che è sinistramente paragonabile a quella contro la Russia, ma qui si gli assenti hanno pesato e non poco sulle prestazioni finali, al netto di una gestione dei possessi decisivi piuttosto censurabile.

Ora la squadra partirà per la Cina dove nell’ultimo torneo ci sarà Danilo Gallinari (sorvegliato da coach Donovan a Oaka) in attesa di sapere le condizioni di Gigi Datome, perché se ci dovranno essere quintetti e strutturazioni speciali da fanteria leggera, servirà collaudare per quanto possibile chimiche e rotazioni anche estremizzate. Una cosa però sarebbe giusto farla: dare credito a Meo Sacchetti. Se è vero che una nazionale è diversa da un club, quante volte è arrivato alle competizioni ad eliminazione (e non solo) a fari spenti e da underdog riuscendo a sfornare prestazioni e colpi importanti?

Questo anche a discapito di qualche scelta impopolare o comunque sofferta, come quelle dei primi tagli con Cinciarini, Vitali e Moraschini. Ben diversa la natura dell'ultimo con Pietro Aradori che tra social e qualche querelle che ha coinvolto anche il suo agente, ha dimostrato di non gradire esternando così il suo dissenso:

Si cade, provano a farci cadere, si è abituati. L’importante è non rimanere a terra. Voi che avete provato a fare i furbi alle mie spalle, vi ho tutti nel mirino. Arriverò, non dimentico: è una promessa.

Ha anche però detto di supportare al 100% i propri compagni e sperare nel loro successo, quindi prima di fare drammi e allarmismi è giusto analizzare la situazione con freddezza e lucidità. Per fortuna mancano ancora due settimane alla prima vera palla a due e c’è da pensare che lì gli azzurri saranno pronti con le loro armi affilate che magari non saranno tantissime ma potrebbero fare più male del previsto.