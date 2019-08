La diciannovenne trentina Nadia Battocletti ha stabilito il record italiano under 20 sui 3000 metri fermando il cronometro in 9’04”46 al Friidrott Grand Prix di Goteborg.

19/08/2019

La figlia d’arte del mezzofondista Giuliano Battocletti ha migliorato il precedente primato di categoria detenuto dall’altoatesina Sabine Ladurner, che nel lontano 1979 fermò il cronometro in 9’07”0 a Firenze. Con questa prestazione Battocletti ha avvicinato anche il primato italiano under 23 detenuto da Federica Del Buono con 9’01”38 dalla stagione 2014.

Battocletti è tornata a gareggiare in Svezia un solo mese dopo la conquista della medaglia d’argento sui 5000 metri agli Europei Under 20 di Boras. Battocletti si è classificata al settimo posto nella gara vinta dall’etiope Aberash Minsewo con il tempo di 8’53”10.Nel corso del 2019 Nadia ha battuto anche il primato nazionale under 20 indoor fermando il cronometro in 9’18”33 in occasione dei Campionati Italiani assoluti al coperto di Ancona. L’atleta della Val di Non ha migliorato il precedente record personale di 9’13”45 realizzato lo scorso anno in occasione dell’ottavo posto ai Mondiali Under 20 di Tampere in Finlandia.

Nadia Battocletti:

E’ stata una gara pazzesca e sono davvero felice. Non ho cercato questo record e non ci ho pensato neanche in allenamento, anche se mio papà e Pierino Endrizzi che mi seguono sul campo, sapevano che potevo valere un tempo migliore anche di questo e infatti non voglio essere pienamente soddisfatta. Un risultato importante, che mi dà tanta fiducia per continuare su questa strada e ricompensa gli sforzi di tutte le persone che mi sono sempre vicine. Dopo l’argento agli Europei di Boras non ho potuto difendere il titolo italiano a Bressanone perché ero molto stanca, con bassi valori di ferro. Ora mi piacerebbe provare i 3000 siepi. Avevo già deciso ad inizio stagione di cimentarmi in diverse specialità. Quella di oggi è stata una gara molto movimentata, con frequenti rallentamenti e ripartenze. Mi è capitato più di una volta di essere superata da atlete che poi abbassavano il ritmo. Nell’ultimo chilometro ho pagato qualcosa. Devo ammettere però che mi sono divertita un sacco. Debutterò sui 3000 siepi il 27 Agosto al Palio della Quercia di Rovereto

Giancarla Trevisan, grande protagonista con il terzo posto della staffetta 4x400 al Campionato Europeo per nazioni di Bydgoszcz settimana scorsa, si è classificata seconda sui 400 metri in 53”22 alle spalle dell’olandese Lisanne De Witte, prima in 52”27.

Mondo Duplantis vince davanti al pubblico di casa con 5.90

Il campione europeo del salto con l’asta di Berlino 2018 Armand “Mondo” Duplantis ha superato la misura di 5.90m davanti al pubblico di casa prima di mancare tre tentativi a 6.00 metri. Il figlio d’arte dell’ex astista americano Greg Duplantis ha gareggiato per la seconda volta in carriera nel paese natale di sua madre un anno dopo il successo in Diamond League a Stoccolma.

Lo svedese Tobias Montler è tornato a vincere dopo un infortunio aggiudicandosi il salto in lungo con un buon 8.17m con vento a favore irregolare di +3.1 m/s ma con un 7.97m regolare.

Kalle Berglund ha battuto il record svedese sui 1500 metri correndo in un buon 3’34”89 precedendo il marocchino Hicham Ourlahda (3’35”70). Successi sugli 800 metri per il polacco Mateusz Borkowski a livello maschile in 1’46”33 e la norvegese Hedda Hynne nella gara femminile in 2’01”32.

Il quarto successo per gli atleti locali è arrivato dalla svedese Fanny Roos nel getto del peso femminile con 18.64m. Il bosniaco Mesud Pezer ha realizzato la miglior misura di 20.68m nel getto del peso precedendo lo svedese Wictor Peterson (20.43m).

Il giamaicano Tyquendo Tracey (concittadino di Usain Bolt a Trelawny) si è imposto sui 100 metri in 10”32 con vento leggermente contrario di -0.3 m/s. La britannica Shara Proctor si è aggiudicata il salto in lungo femminile con 6.56m precedendo la connazionale Jazmin Sawyers (6.44m).

Le gare dei lanci hanno visto i successi del norvegese Ole Stunes Isene nel lancio del disco maschile co 64.87m e della polacca Malwina Kopron nel martello femminile con 71.37m.

L’algerino Abedelmalik Lahoulou è sceso sotto i 50 secondi sui 400 ostacoli con 49”66.

Meeting di salto con l’asta di Silandro: Stecchi secondo con 5.51

Il comune altoatesino di Silandro (Schlanders in tedesco) ha ospitato una gara di salto con l’asta in piazza che ha permesso di portare l’atletica in mezzo alla gente. La gara si è svolta in una bella cornice di pubblico in un ambiente festoso. L’astista azzurro Claudio Michel Stecchi si è classificato al secondo posto con 5.51m nella sua seconda gara stagionale all’aperto una settimana dopo il quinto posto con 5.66m. nel Campionato Europeo a squadre di Bydgoszcz. Il figlio d’arte dell’ex astista azzurro Gianni Stecchi ha superato 5.31m al secondo tentativo e 5.51m alla prima prova. In questa stagione Stecchi è diventato il secondo italiano di sempre a superare 5.80m al meeting indoor di Clermont Ferrand e si è classificato quarto agli Europei Indoor di Glasgow con 5.65m. Il forte astista statunitense Cole Walsh (5.81m di personale a Oslo nel 2019) si è aggiudicato la gara con due salti riusciti a 5.31m e a 5.51m sempre al primo tentativo. Sia Walsh sia Stecchi hanno commesso tre errori alla quota successiva di 5.61m. L’ex campione mondiale indoor di Sopot 2014 Kostadinos Filippidis si è classificato al terzo posto con un salto da 5.51m realizzato al terzo tentativo.

Schifflange (Lussemburgo): Trost vince con 1.90m

Alessia Trost è tornata in pedana al meeting di Schifflange in Lussemburgo una settimana dopo il terzo posto al Campionato Europeo per nazioni di Bydgoszcz dove si è classificata terza nel salto in alto con 1.94m. La saltatrice in alto friulana ha vinto con 1.90m al terzo tentativo dopo aver valicato l’asticella a 1.81m al primo tentativo e 1.87m alla seconda prova. Alessia ha concluso la gara con tre tentativi sbagliati a 1.93m. L’altra azzurra Erika Furlani si è classificata seconda con 1.81m.

Alessia Trost:

Sono abbastanza contenta per come ho saltato, ma non per la misura visto visto che credevo di fare di più e 1.93m ci poteva stare. Ho comunque avuto buone sensazioni, perché sono rimasta stabile sulla linea del lavoro tecnico impostato e sul tipo di salto della settimana scorsa. Ero molto concentrata sulla rincorsa, su come arrivare allo stacco. Le condizioni meteo non erano ideali, con molto vento anche se non freddo. Oggi non era facile saltare. Tornerò in gara al meeting di Rovereto il 27 Agosto

Il nigeriano Chukwebuka Enekwwechi ha vinto una grande gara di getto del peso maschlle con 21.80m davanti al lussemburghese Bob Bertemens (21.55m).

Il bronzo olimpico dei 200 metri Christophe Lemaitre si è imposto sul mezzo giro di pista in 20”66. Jeff Demps si è imposto sui 100 metri in 10”21 davanti a Ameer Webb (10”33).

La veneta Elisa Molinarolo si è classificata al terzo posto nel salto con l’asta con 4.20m nella gara vinta la greca Eleni Klaoudia Polak con 4.30m. L’ottocentista Joyce Mattagliano si è aggiudicata la seconda serie degli 800 metri in 2’05”48. Ossama Meslek si è classificato al quarto posto sui 1500 metri in 3’43”36 nella gara vinta dal marocchino Foud El Kaam in 3’42”29.

Il campione olimpico dei 1500 metri Taoufik Makloufi si è classificato secondo in 1’45”82 alle spalle del connazionale Yassine Hethal (1’45”58). Olivia Baker ha avuto la meglio sugli 800 metri in 2’02”11 precedendo di 34 centesimi di secondo la svizzera Delia Sclabas.

Il bielorusso Dzimitry Nabokau si è aggiudicato il salto in alto con 2.24m. Vittoria giamaicana per Chaud Wright con 65.02m nel lancio del disco maschile.

Meeting di Kessel-Lo (Belgio): Pietro Riva si migliora di cinque secondi

Il piemontese Pietro Riva (campione europeo under 20 sui 10000 metri nel 2015) ha polverizzato il record personale sui 3000 metri di cinque secondi fermando il cronometro in 7’54”90 sulla pista belga d Kessel-Lo. Il suo precedente record personale risaliva al 2018 quando fermò il cronometro in 8’00”06 ad Alba. Il somalo Yasmin Osman si è classificato secondo in 7’56”30. Ai recenti Campionati Italiani assoluti di Bressanone Riva si è classificato terzo sui 5000 metri.

Meeting di Fukui (Giappone): record giapponese di Shoryama nel salto in lungo con 8.40m

Gli atleti giapponesi scaldano il motore in vista delle Olimpiadi di Tokyo dell’anno prossimo. Il meeting giapponese di Fukui ha regalato un eccellente gara di salto in lungo dove Shontaro Shoryama ha migliorato di 15 centimetri il record giapponese del salto in lungo di Masaki Morinaga con l’eccellente misura di 8.40m, prestazione che gli vale la seconda migliore prestazione mondiale dell’anno. Altri tre atleti hanno superato la barriera degli 8 metri in una gara di ottimo livello: Yuki Hashioka, secondo con 8.32m (anche lui meglio del precedente record nazionale che risaliva al 1992), Hibiki Tsuha (8.23m) e Daiki Oda (8.03m).

Shunya Takayama ha stabilito il record nazionale dei 110 ostacoli con 13”25 migliorando il primato personale di 5 centesimi. Takayama è divntato il quarto asiatico di sempre dopo Liu Xiang (12”88), Xie Wenjun (13”17) e Shi Dongpeng (13”29). Taio Kanai si è classificato secondo con 13”53 precedendo lo junior Shunsuke Izumya (stesso tempo di 13”53). Izumya ha stabilito la migliore prestazione mondiale juniores dell’anno con 13”36 in questa stagionale.

Asuka Terada ha stabilito il record nipponico sui 100 ostacoli con 13”00. L’ostacolista nipponica aveva lasciato l’atletica qualche anno fa per giocare a rugby.

Yoshihide Kiryu ha vinto i 100 metri maschili in 10”05 indossando un nuovo modello di scarpe Asics senza chiodi. Shuei Tada si è classificato secondo in 10”20 davanti a Kirara Shiraishi (10”29).

Memorial Wieslaw Maniak a Stettino (Polonia): 5.81 di Lisek nel salto con l’asta

Il primatista polacco del salto con l’asta Piotr Lisek (due volte oltre i 6 metri in questa stagione con 6.01m a Losanna e 6.02m a Montecarlo) ha superato la misura di 5.81m precedendo il connazionale Pawel Wojcciechowski e il giovane greco Emanouil Karalis (secondi con la stessa misura di 5.71m).

Il primatista polacco e campione europeo indoor e outdoor del getto del peso Michal Haratyk ha conquistato il successo con 21.22. La terza vittoria polacca della serata è arrivata dal campione europeo indoor dei 1500 metri Marcin Lewandowski sugli 800 metri con 1’45”09.

La bielorussa Darya Barisevich ha vinto un buon 1500 metri in 4’05”13 per cinque centesimi di secondo sulla vincitrice dei 3000 metri dell’ultimo Europeo per nazioni di Bydgoszcz Yolanda Ngarambe. Sotto i 4’06” sono scesi anche la tedesca Caterina Granz (4’05”60) e la spagnola Caterina Granz (4’05”70).

Il bronzo olimpico dei 200 metri Christophe Lemaitre ha fatto doppietta vincendo i 100 metri in 10”48 e i 200m in 20”56 precedendo su entrambe le distanze l’olandese Churandy Martina (10”48 e 20”73). Doppio successo per la slovena Maja Mihalinec sui 100m (11”48) e sui 200m in 23”06. I 400 metri sono andati al britannico Rabah Yusif in 45”98 e alla svedese Chrisann Gordon in 52”05. Il ceco Filip Sasinek si è imposto sui 1500 in 3’39”01 davanti al turco Ilham Ozbilen (3’39”30) e a Jakub Holusa (3’39”45).

Sempre in Polonia la giavellottista Sara Jemai (terza agli ultimi Campionati Italiani di Bressanone) si è classificata seconda con la misura di 55.75m alle spalle della polacca Maria Andrejczyk (59.56m) nell’ambito del Memorial Zygmunt Szelest di Varsavia.

Cork (Irlanda): 8.20m di Manyonga

Il campione del mondo del salto in lungo Luvo Manyonga ha nobilitato il meeting irlandese di Cork vincendo con la misura di 8.20m battendo il decatleta britannico Tim Duckworth (7.72m).

Il pesista nigeriano Chuk Enekwechi ha superato il muro dei 21 metri con 21.19m. Sean Mclean si è imposto sui 200 metri in 20”58 con vento contrario di -1.3 m/s davanti allo zambiano Sydney Siame (20”71).

Antonio Abadia ha vinto i 3000 metri in 7’48”26 battendo l’israeliano Patrick Tiernan (7’49”13). L’italiano Ossama Meslek si è classificato quinto sul miglio in 4’00”51 nella gara vinta da Robert Domanic in 3’58”91 davanti al canadese Justyn Knight (3’59”08). Alessia Pavese è quarta nella sua serie dei 200 metri in 24”51. La campionessa mondiale under 18 di Cali 2015 Candace Hill è tornata a buoni livelli vincendo i 200 metri in 23”07 davanti alla britannica Ashleigh Nelson (23”16).