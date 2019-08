La Viola rischia la figuraccia contro il Monza di Berlusconi ma viene salvata dall'attaccante serbo classe 2000 che entra e fa una doppietta. Vincono Cagliari, Sampdoria, Udinese, Lecce, Bologna, SPAL e Sassuolo.

di Redazione Fox Sports - 19/08/2019 08:29 | aggiornato 19/08/2019 08:49

Si sono conclusi tutti i match validi per il terzo turno di Coppa Italia. L'attenzione era soprattutto riservate alle squadre di Serie A. Alcune hanno faticato e non poco, basti vedere la Fiorentina di Montella che all'80' era sotto 1-0 al Franchi contro il Monza. A evitare una figuraccia ai viola ci ha pensato Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 entrato in campo al 74' al posto di Benassi e capace di segnare una doppietta (all'80' e all'86') prima del definitivo 3-1 di Chiesa all'89'.

Sconfitta per il Brescia del neoacquisto Mario Balotelli. I lombardi hanno perso 2-1 ai supplementari in casa del Perugia. Sorride il Cagliari di Rolando Maran, che ha superato il Chievo 2-1 grazie ai gol di Joao Pedro e Rog. In campo per 90' Radja Nainggolan, mentre Nandez ha fatto il suo ingresso nella ripresa.

Nessun problema per l'Udinese di Tudor, vittorioso per 3-1 contro il Südtirol, e per il Bologna di Mihajlovic, che si è sbarazzato con un netto 3-0 del Pisa. E ancora. Il Sassuolo ha fatto fuori lo Spezia, a segno Traoré. La Sampdoria si è imposta 3-1 in trasferta contro il Crotone (gol di Caprari, Quagliarella e Maroni) e il Lecce ha calato il poker contro la Salernitana (doppietta di Lapadula e reti di Falco e Calderoni). Avanti la SPAL, eliminato invece l'Hellas Verona che si è arreso ai tempi supplementari contro la Cremonese. Di seguito tutti i risultati.

Coppa Italia, tutti i risultati del 3° turno

PERUGIA-BRESCIA 2-1 d.t.s.

43' Donnarumma (B), 92' Melchiorri (P), 98' Buonaiuto (P)

Perugia (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano (57' Kouan), Carraro, Dragomir; Fernandes (77' Melchiorri), Capone (61' Buonaiuto); Iemmello. All. Oddo

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Magnani, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali (90' Viviani), Spalek; Zmrhal (77' Curcio); Donnarumma (83' Aye), Torregrossa. All. Corini

FIORENTINA-MONZA 3-1

35' Brighenti (M), 80' e 86' Vlahovic (F), 89' Chiesa (F)

Fiorentina (4-3-2-1): Dragowski; Lirola (48' Venuti), Milenkovic, Ranieri, Terzic; Benassi (74' Vlahovic), Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng; Sottil (64' Montiel). All. Montella

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Bellusci, Chiricò (66 D'Errico), Brighenti, Finotto; Scaglia, Iocolano, Armellino; Rigoni (72' Palazzi); Sampirisi, Lepore. All. Brocchi

CAGLIARI-CHIEVO 2-1

7' Joao Pedro (Ca), 17' Rog (Ca), 43' Pucciarelli (Chi)

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pinna (84' Pisacane), Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Rog (70' Nandez), Nainggolan, Ionita; Birsa (41' Aresti); João Pedro, Pavoletti. All. Maran

Chievo (4-3-3): Semper; Bertagnoli, Rigione, Leverbe, Brivio, Pina Nunes, Esposito, Giaccherini, Pucciarelli (76' Vignato), Meggiorini, Stepinski. All. Marcolini

UDINESE-SUDTIROL 3-1

50' Lasagna (U), 66' Morosini (S), 71' e 88' Mandragora (U)

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pussetto; De Paul-Lasagna. All. Tudor

Sudtirol (4-3-3): Cucchietti; Ierardi, Vinetot, Polak, Fabbri; Tait, Berardocco, Morosini; Casiraghi, Mazzocchi, Turchetta. All. Vecchi

PISA-BOLOGNA 0-3

21' Poli, 61' Orsolini, 64' Palacio

Pisa (3-5-2): Gori; Liotti, Aya, Benedetti; Birindelli, Siega, Marin, Gucher, Meroni; Marconi, Pesenti. All.: D’Angelo.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kingsley, Soriano; Orsolini, Destro, Palacio. All. Mihajlovic (in panchina Tanjga)

SASSUOLO-SPEZIA 1-0

9' Traoré

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Gravillon, Ferrari, Rogerio; Traorè, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Spezia (4-4-2): Kaprikas; Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni, Bartolomei, Ricci M., Mora, Ricci F., Delano, Gyasi. All. Italiano

SPAL-FERALPISALÒ 3-1

1' Maiorino (F), 3' Di Francesco (S), 16' e 32' Valoti (S)

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Di Francesco, Valoti, Missiroli, Kurtic, D'Alessandro; Petagna, Moncini. All. Semplici

Feralpisalò (4-4-2): De Lucia, Zambelli, Rinaldi, Giani, Contessa, Magnino, Guidetti, Scarsella, Ceccarelli, Caracciolo, Maiorino. All. Zenoni

LECCE-SALERNITANA 4-0

4' e 76' Lapadula, 61' Falco, 81' Calderoni

Lecce (4-3-3): Gabriel, Rispoli, Riccardi, Lucioni, Calderoni, Petriccione, Tachtsidis, Majer, Falco, Lapadula, La Mantia. All. Liverani

Salernitana (4-4-2): Micai, Billong, Firenze, Jallow, Kiyine, Di Tacchio, Karo, Akpa Akpro, Jaroszynski, Lombardi, Giannetti. All. Ventura

CROTONE-SAMPDORIA 1-3

8' Molina (C), 37' Caprari (S), 42' rig. Quagliarella (S), 60' Maroni (S)

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Gigliotti, Bellodi; Rutten, Zanellato, Barberis, Benali, Molina; Messias, Simy. All. Stroppa.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez, Quagliarella, Caprari. All. Di Francesco.

VERONA-CREMONESE 1-2 dts

7' Empereur (V), 92' Castagnetti (C), 103' Deli (C)

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Verre, Tutino; Tupta. All. Juric

Cremonese (4-4-2): Agazzi, Claiton, Arini, Caracciolo, Palombi, Mogos, Deli, Castagnetti, Ravanelli, Ciofani, Renzetti. All. Rastelli

EMPOLI-PESCARA 2-1 dts

6' Tumminello (P), 26' Dezi (E), 103' Moreo (E)

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Nikolaou Antonelli; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi; La Gumina, Mancuso. All. Bucchi

Pescara (4-4-2): Fiorillo, Bruno, Scognamiglio, Brunori, Sandri, Galano, Balzano, Ventola, Bettella, Vitturini, Busellato. Tumminello. All. Zauli

ASCOLI-TRAPANI 2-0

48' e 81' Scamacca

Ascoli (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Ferigra, Valentini, Pucino; Gerbo (83' Troiano), Petrucci, Cavion; Chajia (54' Ninkovic); Da Cruz (67' Ardemagni), Scamacca. All. Zanetti.

Trapani (4-3-3): Dini; Cauz, Pagliarulo, Da Silva, Jakimovski; Luperini, Taugourdeau, Aloi (78' Del Prete); Ferretti (58' Nzola), Evacuo, Golfo (58' Colpani). All. Baldini

FROSINONE-MONOPOLI 5-1

30' e 35' Trotta (F), 58' Ciano (F), 67' Citro (F), 74' Brighenti (F), 82' Ferrara (M)

Frosinone (4-3-3): Bardi; Salvi, Brighenti, Ariaudo, Beghetto; Gori, Maiello, Haas; Ciano, Citro, Trotta. All. Nesta

Monopoli (3-4-1-2): Menegatti; Ferrara, De Franco, Mercadante; Rota, Hadziosmanovic, Giorno, Donnarumma; Tuttisanti; Mendicino, Cuppone. All. Roselli

CITTADELLA-CARPI 3-3 (8-7 d.c.r)

25' rig. Diaw (Ci), 43' su rig., 91' e 94' Vano (Ca), 71' Celar (Ci), 118' Proia (Ci)

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Mora, Adorni, Drudi, Ghiringhelli; Proia, Iori, Branca; Gargiulo; Panico, Diaw. All. Venturato

Carpi (4-3-2-1): Rossini; Pellegrini, Sabotic, Ligi, Lomolino; Carta, Pezzi, Saber; Jelenic, Saric; Vano. All. Riolfo