Le parole del tecnico dei parigini sul futuro del brasiliano.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/08/2019 16:43 | aggiornato 19/08/2019 16:48

Una serata da dimenticare in fretta. Il PSG ha perso a sorpresa per 2-1 contro il Rennes nel match valido per la seconda giornata di Ligue 1. Nell'undici dei parigini non c'era ovviamente Neymar, neanche convocato in attesa che la sua situazione venga definita. Di lui è tornato a parlare il tecnico dei campioni di Francia in carica, Thomas Tuchel, che in conferenza stampa ha dichiarato:

Tutte le domande sono su di lui, ma non rappresenta un problema. Non c'era neanche in Supercoppa o con il Nimes, però abbiamo vinto lo stesso. Se dovesse partire, sarà necessario prendere un altro al suo posto. Non partirà senza essere adeguatamente rimpiazzato. Credo sia chiaro a tutti. Se dovesse rimanere, invece, avremo un giocatore capace di vincere gli uno contro uno. Contro il Rennes mancava la capacità di accelerazione e tempismo. Ci sono state delle occasioni in cui lo spazio c'era, ma la nostra azione non è stata incisiva

Tuchel ha proseguito così parlando della partita persa: