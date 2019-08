Arriva dal Partizan Belgrado un rinforzo in prospettiva per la difesa biancoceleste: 18 anni, affare chiuso per 5,5 milioni di euro. Resterà un anno in Serbia in prestito.

di Luca Guerra - 19/08/2019 17:29 | aggiornato 19/08/2019 17:34

Un rinforzo in prospettiva per la difesa. Il calciomercato della Lazio si arricchisce di un nome nuovo in entrata: quello di Strahinja Pavlovic. Difensore serbo classe 2001, arriverà in biancoceleste dal Partizan Belgrado per una cifra pari a 5,5 milioni di euro. Come spiegato da Sky Sport, il giovane centrale resterà però in prestito nel suo club di appartenenza per un anno e sarà a Roma dall'estate 2020.

Pavlovic era finito nei radar del calciomercato della Juventus negli scorsi mesi, ma la Lazio ha compiuto l'assalto decisivo per acquistare il difensore serbo, che in patria è considerato l'erede di Nemanja Vidic, ex di Manchester United e Inter. Il centrale sarà in Italia tra poco meno di un anno, ma il suo arrivo fa parte del piano di rinnovamento avviato dalla Lazio per la sua difesa.

Investimento importante per un giocatore che gli addetti ai lavori segnalano tra i millennials più interessanti del calcio europeo. Pavlovic resterà un altro anno in patria per maturare in una realtà che conosce come quella di Belgrado e far parte della Lazio dal 2020 in poi. La sua rappresenta un'ascesa lampo. Oggi guadagna poco meno di 100mila euro a stagione, mentre a Roma sarebbe pronto per lui un quinquennale a cifre vicine al milione di euro all'anno.

L'intento della Lazio è chiaro: anticipare tanti avversari per un obiettivo di mercato e permettere al tempo stesso a Pavlovic di crescere con calma. Idea cucita su misura per un talento che ha esordito con la prima squadra del Partizan appena sei mesi fa il 23 febbraio nella vittoria interna per 3-0 contro il Proleter Novi Sad.

Maglia numero 3 sulle spalle, alto 194 centimetri, piede sinistro, Pavlovic ha una buona tecnica di base e si distingue anche nell'impostazione del gioco: caratteristiche che lasciano immaginare in lui un potenziale craque per la Serie A. La scorsa stagione era stata poi condita da 11 presenze in campionato - chiuso al terzo posto dal Partizan - e solo quattro partite saltate per infortuni o squalifiche, in un'annata conclusa con la conquista della Coppa di Serbia. In quella appena cominciata per ora è stato tra gli insostituibili del club di Belgrado, con quattro presenze anche nei preliminari di Europa League. Il cammino del giovane difensore serbo nel calcio europeo è solo ai primi passi, da compiere con il biancoceleste della Lazio sulle spalle.