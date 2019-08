Che quindi lascia aperta solo una strada, quella che porta a un club italiano. I nerazzurri ovviamente preferirebbero cedere l'ex Samp al Napoli piuttosto che all'eterna rivale Juventus, a meno che non riprenda quota lo scambio Icardi-Dybala. Nei prossimi giorni arriveranno per forza di cose importanti novità.

Il Monaco ha mostrato interesse e ha preparato una maxi-offerta per il giocatore da 12 milioni di euro a stagione, ma le parole appena pronunciate da Wanda Nara a TyC Sports fanno naufragare questa ipotesi: "Icardi non andrà al Monaco", ha sentenziato la moglie agente dell'attaccante.

Il tempo scorre e il cerchio si stringe sempre più. Il 2 settembre in Italia chiuderà il calciomercato in entrata. Entro quella data Mauro Icardi dovrà decidere cosa fare del suo futuro. L'Inter spera che l'argentino vada all'estero per non venderlo a una tra Napoli e Juventus.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK