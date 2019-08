L'offerta all'Inter c'è, il giocatore deve decidere prima dell'inizio del campionato. Anche il Monaco ci prova e aspetta. Ma Maurito vuole solo la Juventus e prende ancora tempo.

di Francesco Maria Bizzarri - 19/08/2019 09:48 | aggiornato 19/08/2019 09:53

Ora o mai più. Il Napoli ha fretta di chiudere per Mauro Icardi. Vuole il sì del giocatore entro sabato, quando inizierà il campionato. Il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, ha atteso, ha avanzato la sua offerta e adesso aspetta risposte. Positive o negative che siano, vuole una decisione del giocatore dell'Inter.

Le offerte sono state già recapitate da tempo sul tavolo nerazzurro, adesso è il tempo di stringere. La telenovela deve avere un fine. Un'attesa estenuante, la stessa che vive il Monaco, altra squadra in lista per Maurito. Anche nel Principato attendono una risposta entro metà settimana.

Sono ore calde, con Icardi che aspetta e spera. In cosa? In una mossa decisiva della Juventus, sua prima scelta che ormai non è nemmeno più tanto segreta. Il Napoli è lì, ha aperto le braccia in attesa di un suo arrivo. Devono decidere lui e la moglie-agente Wanda Nara.

Icardi, da Napoli aspettano: lanciato l'ultimatum

Icardi, il Napoli aspetta sino a sabato

Una decisione entro sabato, non si va oltre. È arrivato l'ultimatum del Napoli a Mauro Icardi. De Laurentiis aspetta una risposta che non è ancora arrivata nonostante le offerte presentate a club e giocatore. Sessanta milioni di euro più il cartellino di Milik per ottenere il via libera dell'Inter. Circa 8 milioni di euro all'argentino più una significativa apertura sul tema dei diritti di immagini, argomento sempre spinoso in casa azzurra. Il patron ha fatto la propria mossa e aspetterà sino all'inizio del campionato. Insomma, siamo alle ultime puntate di una telenovela estiva che ha tenuto banco in questa sessione di calciomercato.

Icardi, il Napoli aspetta il sì definitivo entro sabato

Al bivio

Icardi ha due strade: accettare il Napoli o rimanere in nerazzurro da fuori rosa. Nemmeno il Monaco, che nelle ultime ore si è fatto avanti (i francesi vogliono una risposta entro metà settimana), sembra ingolosirlo. L'offerta dei monegaschi all'Inter è di 65 milioni di euro. Tutto però è nelle mani di Maurito che aspetta sempre la Juventus. I colori bianconeri sono la sua prima scelta, eppure Paratici per ora ha solo strizzato l'occhio ad un possibile affare. Con la permanenza di Dybala e Higuain, l'operazione è ancora più difficile.