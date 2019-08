Esordio alla Bombonera e in Superliga per DDR, anche stavolta tra i migliori in campo. L'ex Juventus e l'esterno argentino firmano il secondo successo in campionato degli Azul y Oro.

di Paolo Gaetano Franzino - 19/08/2019 07:38 | aggiornato 19/08/2019 07:46

Seconda vittoria in campionato per il Boca Juniors, che supera per 2-0 l'Aldosivi nella terza giornata della Superliga argentina. Risolvono l'incontro i gol di Tevez e Salvio; esordio positivo alla Bombonera per Daniele De Rossi, costantemente nel vivo nel gioco.

Solito trattamento da star per il centrocampista, accolto al suo ingresso in campo da bandiere tricolori, sciarpe della Roma e striscioni in lingua italiana. La prima ovazione nel suo nuovo stadio arriva dopo appena tre minuti, in seguito a un bel dribbling ai danni di Roman Martinez.

Per il Boca Juniors la prossima gara sarà quella del 22 agosto (0.15 ore italiane), in Copa Libertadores contro la Liga de Quito. L'andata dei quarti di finale rappresenterà per De Rossi l'esordio nella competizione più importante del Sud America, nonché la prima partita con il numero 7 sulle spalle. DDR, infatti, non potrà indossare il "16" utilizzato in campionato perché già assegnato al giovane Adrian Sanchez (nelle liste della Libertadores De Rossi è stato registrato al posto di Pavon, ceduto ai Los Angeles Galaxy).

Dribbling secco a Roman Martinez, questa la causa della prima ovazione alla Bombonera per Daniele De Rossi: il centrocampista debutterà a breve in Copa Libertadores

Boca Juniors-Aldosivi 2-0, bene De Rossi nel successo degli Xeneizes

Nel Boca De Rossi viene confermato in mediana, stavolta vicino al rientrante Marcone; in attacco Tevez e il nuovo acquisto Soldano prendono il posto di Zarate e Hurtado. Nell'Aldosivi due cambi rispetto al pareggio con l'Argentinos Juniors: escono Romero e l'infortunato Rincon, entrano Bertoglio e Veron.

Match noioso nei primi minuti che si accende intorno al 25', quando Tevez prova a beffare Pocrnjic con un insidioso pallonetto da fuori area. Subito dopo De Rossi mette davanti al portiere Soldano, che però non ne approfitta calciando sull'estremo difensore. Sul corner seguente Alonso prende la traversa con un colpo di testa. Il meritato vantaggio dei padroni di casa arriva comunque al 35', con Tevez che deposita in rete un cross basso proveniente dalla destra, sulla cui traiettoria non arriva per un soffio De Rossi.

Carlos Tevez, in gol contro l'Aldosivi

Altra traversa colpita dagli Xeneizes al 40', stavolta con Obando. La reazione dell'Aldosivi è invece tutta nel tiro abbastanza velleitario di Gino, tre minuti prima del duplice fischio dell'arbitro.

Secondo tempo

Ad aprire la ripresa è un'altra conclusione di Gino, che si vede respingere da Andrada un tentativo molto più bello (tiro al volo a incrociare) e convinto del precedente. Il Boca si ripresenta dalle parti di Pocrnjic con Zarate, subentrato nel corso del secondo tempo a Obando: il destro dell'ex Lazio termina tuttavia a lato.

La Bombonera si risveglia al 78', con il 2-0 firmato dal 'Toto' Salvio, bravo a raccogliere una bella giocata di Zarate e a battere il portiere ospite dopo appena un minuto dal suo ingresso in campo al posto di Villa.

La respinta di Andrada sulla botta di Solis è l'ultimo brivido per i gialloblù. Al 94' il direttore di gara mette fine al match e decreta l'aggancio del Boca al secondo posto in classifica assieme a River Plate, San Lorenzo e Rosario Central, tutte con due punti di ritardo sull'Arsenal de Sarandí.

La prestazione di De Rossi

Alla Bombonera spunta lo striscione "DDR core de Roma"

Altra prestazione positiva per Daniele De Rossi, all'esordio nel campionato argentino. Il secondo gol non arriva, ma il centrocampista resta comunque tra i migliori della sua squadra.

Rispetto alla gara con l'Almagro, l'ex Roma ha spesso scambiato la posizione con Marcone, ricoprendo senza problemi anche il ruolo di mezzala, oltre a quello di play-maker davanti alla difesa, nel 4-4-2 disegnato dal tecnico Alfaro. Nella partita di DDR: quattro intercetti, due salvataggi, due dribbling riusciti e l'89% di precisione nei passaggi.