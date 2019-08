Il brasiliano, acquistato dal Bayern Monaco, ha lasciato libera la maglia numero 7 che però non potrà finire sulle spalle del francese. Ecco il motivo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/08/2019 10:00 | aggiornato 19/08/2019 10:05

Mentre il Barcellona giocava e perdeva sul campo dell'Athletic Bilbao (decisiva la meravigliosa acrobazia dell'immortale Aritz Aduriz), Pihilippe Coutinho veniva ceduto al Bayern Monaco. Il brasiliano, arrivato dal Liverpool nella sessione di mercato invernale del 2018 per ben 120 milioni più 40 di bonus, lascia così libera la maglia numero 7.

Un numero particolarmente caro ad Antoine Griezmann, appena arrivato in blaugrana dall'Atletico Madrid per ben 120 milioni (il valore della clausola rescissoria). Peccato che l'attaccante francese, che al San Mamès ha esordito con i catalani indossando la maglia numero 17, non potrà averlo.

Il regolamento infatti parla chiaro. La Royal Football Federation, una volta ricevuta la numerazione dai club, non permette cambi a chi abbia giocato anche una sola partita ufficiale. Griezmann continuerà quindi a giocare con la 17 e dovrà eventualmente aspettare la prossima stagione per avere il 7. A meno che non venga preso da un certo Neymar...