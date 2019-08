Assenti Mauro Icardi, Gonzalo Higuain e lo squalificato Lionel Messi, sanzionato con 3 mesi di stop dalla CONMEBOL per le durissime parole pronunciate nel corso della Copa America dopo la finale per il terzo posto contro il Cile. Di seguito la lista completa dei prescelti:

Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha diramato la lista dei 27 convocati per le amichevoli che l'Argentina disputerà contro Cile e Messico in programma rispettivamente il 6 e il 10 settembre. Ci sono ben cinque calciatori che giocano nel nostro campionato, vale a dire Lautaro Martinez (Inter), Joaquin Correa (Lazio), German Pezzella (Fiorentina), Paulo Dybala (Juve) e Rodrigo De Paul (Udinese).

