Spettacolo ed emozioni nell'ultima card numerata dell'Ultimate Fighting Championship, Miocic e Nate Diaz rubano la scena insieme a Paulo Costa.

7 condivisioni

di Stefano Summa - 18/08/2019 14:32 | aggiornato 18/08/2019 14:37

Notevoli abilità tecniche, momenti eccezionali, emozioni forti e improvvise: UFC 241 ha offerto tutti gli ingredienti necessari per ravvivare la passione in chi segue da tempo le Mixed Martial Arts o conquistare definitivamente chi si si è avvicinato a questo sport per la prima volta. Sulla copertina dell'evento andato in scena sabato notte all'Honda Center di Anaheim, California (la cui main card è visibile on demand su DAZN) sembrava dovesse finire Daniel Cormier, vicino a sconfiggere nuovamente Stipe Miocic e trattenere la cintura dei pesi massimi attorno alla propria vita. Invece, il pompiere-fighter di Cleveland ha stravolto completamente una sentenza che pareva già scritta nell'ultimo minuto del quarto round. Un'affermazione quasi inaspettata ma indiscutibile quella dell'ora bicampione heavyweight dell'Ultimate Fighting Championship, differente da quelle ottenute in precedenza dagli altri grandi protagonisti della serata, Nate Diaz e Paulo Costa.

L'uomo che sarebbe poi uscito vittorioso dal main event non ha iniziato per niente bene tale contesa, concedendo la sua prima stanza a una travolgente Cormier, preciso e poderoso nel portare a casa un takedown slam, seguito poi da un saldo controllo delle operazioni nelle successive fasi di scramble a terra. La situazione si è riequilibrata nella seconda ripresa, disputata prevalentemente in piedi e con buoni colpi a segno da entrambe le parti (pesanti e precisi jab, montanti e overhand). Miocic ha cercato di variare la sua offensiva anche con cambi di livello per prendere il sopravvento. Ciò nonostante, le fasi intermedie del match titolato sono parse comunque nelle mani di DC, dalla maggiore quantità maggiore di colpi significativi a livello statistico.

La contesa ha poi mutato radicalmente il suo sviluppo nel primo dei "championship round": lo sfidante ha accentuato ulteriormente il focus sui colpi al corpo, aspetto del suo gameplan già rilevante nelle altre riprese, piazzando letali montanti incatenati che hanno tolto a Cormier energie e lucidità necessarie per difendersi al meglio e contrattaccare efficacemente. Con l'ennesimo fendente sinistro diretto al fegato l'americano di origine croate ha consumato definitivamente la sua vendetta nei confronti di chi gli prese la cintura a UFC 226, suggellata inoltre dalle scariche di destri e sinistri per il definitivo verdetto di TKO con meno di 60' rimanenti nella penultima stanza.

UFC 241: Stipe Miocic (dx) riconquista il titolo heavyweight ai danni di Daniel Cormier (sx)

UFC 241: brillante ritorno alla vittoria per Nate Diaz, Paulo Costa supera un coriaceo Romero

Come detto, il primo piano di UFC 241 è dedicato giustamente a Stipe Miocic e al suo glorioso ritorno sul gradino più alto della heavyweight division. Uno spazio bello ampio però se l'è preso anche Nate Diaz, al rientro in gabbia dopo 3 anni dalla sconfitta di misura contro Conor McGregor. Il suo avversario, Anthony Pettis, sperava in un nativo di Stockton arrugginito dalla lunga inattività e non molto motivato dopo gli apici di attenzione e successo commerciali toccati con la star irlandese.

Al contrario, il più giovane dei fratelli più irriverenti nelle MMA ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato, con la consueta performance dominante nello striking per volume di colpi significativi e assolutamente diligente nelle fasi al tappeto. Gli ammirevoli sforzi di "Showtime" non sono stati sufficienti per piegare il californiano, fedele al suo spirito ribelle lungo tutta la fight week di Anaheim. Post match compreso, nel quale ha già identificato il suo prossimo avversario: Jorge Masvidal, attualmente uno dei nomi più caldi nella top promotion mondiale.

Sfida ben più incerta ma altrettanto coinvolgente è stata quella tra Yoel Romero e Paulo Costa, conclusasi con la vittoria del brasiliano per decisione unanime. Dopo mesi di tira e molla tra rinvii, infortuni e altri imprevisti, "Soldier of God" e "The Eraser" erano chiamati a rispettare alte aspettative di spettacolarità nutrite nei loro confronti e alla fine l'hanno fatto, meritando il bonus per il "Fight of the Night". Quella tra il veterano cubano e il giovane talento carioca è stata una vera e propria battaglia con reciproche provocazioni e senza esclusione di colpi, anche sporchi seppur fortuiti (una ginocchiata alle parti intime da parte di Costa, poi un finger poke di cui si è reso responsabile Romero), giocata sul filo di un costante equilibrio difficile da valutare da round a round. Il verdetto dei giudici ha premiato "Borrachinha", tra il disappunto degli spettatori dell'Honda Center, difficile però parlare di sconfitti in un incontro che ha rafforzato lo status di entrambi nella affollata middleweight division della UFC.

Un altro punto esclamativo sulla main card aperta dal match tra Derek Brunson e Ian Heinisch (vinto dal primo per decisione unanime) lo ha messo anche Sodiq Yusuff, al quale sono serviti appena 4 minuti e 14 secondi per stendere il più esperto Gabriel Benitez. Il lottatore nigeriano, emerso nella scorsa stagione del Dana White's Contender Series, ha preso subito le misure col suo letale destro, incassando poi un knockdown da parte dell'avversario. Un momento avverso che non ne ha minato le sicurezze, prontamente ristabilite quando un suo overhand destro in counter si è stampato sul mento del messicano, messo poi risolutivamente KO con altri colpi in ground and pound.

Chapter 3: The Reintroduction pic.twitter.com/NKg6PZN4TK — Sodiq Yusuff (@Super_Sodiq) August 18, 2019

Il meglio dei prelims e l'elenco completo dei risultati

Non sarà stata altrettanto fantasmagorica e movimentata quanto la main card, ma anche la porzione dei prelims di UFC 241 (disponibile su UFC Fight Pass) ha offerto match e prestazioni interessanti per gli appassionati della disciplina. In particolare, spiccano l'upset realizzato da Khama Worthy, capace di surclassare il ben più quotato Devonte Smith nel primo round, la dominante affermazione del top prospect Cory Sandhagen su Raphael Assunção e la guerra tra Drakkar Klose e Christos Giagos. Di seguito vi proponiamo l'elenco completo dei risultati: