La partita è stata quindi sospesa e i 10.000 tifosi hanno provato a lasciare lo stadio senza successo creando una calca che ha schiacciato diverse persone. Il peggio però è arrivato fuori con violenti scontri fra ultras in cui sono morti 3 tifosi poco più che ventenni. Un bollettino di guerra per un semplice derby in Honduras.

Le violenze sono iniziate fuori dallo stadio di Tegucigalpa dove il pullman della squadra ospite è stato attaccato da un gruppo di tifosi che ha lanciato bottiglie contro la vettura che trasportava i giocatori, 3 dei quali sono dovuti essere trasportati in ospedale per le ferite.

Notte di tragedia per il calcio in Honduras : degli scontri prima e durante il sentito derby fra Olimpia e Motagua hanno portato alla sospensione della partita ma soprattutto alla morte di 3 persone con almeno 7 feriti.

