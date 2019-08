Il vincitore iscriverà per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro in un torneo Masters 1000.

Danil Medvedev e David Goffin giocheranno una finale inedita a livello di tornei Masters 1000 al Western and Southern Open di Cincinnati in Ohio. Il vincitore iscriverà per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro in un torneo Masters 1000.

Goffin e Medvedev sono in perfetta parità nel bilancio dei due scontri diretti disputati entrambi nel 2019. Medvedev ha battuto Goffin agli Australian Open in tre set per 6-2 7-6 (7-3) 6-3. Il belga ha sconfitto il russo in cinque set a Wimbledon con il punteggio di 4-6 6-2 3-6 6-3 7-5.

A sorpresa Danil Medvedev ha battuto in rimonta Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 dopo 1 ora e 43 minuti di gioco. Il ventitreenne russo, attualmente numero 8 del mondo, ha compiuto l’impresa di qualificarsi per la terza finale in tre settimane consecutive dopo quelle perse contro Nick Kyrgios a Washington e contro Rafael Nadal a Montreal e si candida per un posto tra i primi otto che disputeranno le ATP Finals di Londra a fine Novembre.

David Goffin in finale a Cincinnati

Djokovic ha vinto il primo set per 6-3 con un solo break nel sesto game e ha ottenuto otto punti su nove a rete. Medvedev ha annullato una palla break quando era in svantaggio sul punteggio di 2-2 nel secondo set prima di realizzare il break decisivo sul 4-3. Medvedev ha strappato il servizio nel terzo game e ha concluso la partita nel nono game con un secondo break al primo match point.

Medvedev aveva già battuto Djokovic per 6-3 4-6 6-2 a Montecarlo lo scorso Aprile. La sconfitta ha impedito a Djokovic di raggiungere il traguardo delle 50 finali nei tornei Masters 1000. Soltanto Rafa Nadal e Roger Federer ci sono riusciti raggiungendo rispettivamente 51 e 50 finali in questa categoria di tornei.

Sono molto soddisfatto del mio gioco. Dopo il primo set mi sentivo stanchissimo, ma il pubblico mi ha aiutato moltissimo e sono riuscito a vincere. Mi aspetta una finale molto dura contro Goffin, che mi ha battuto a Wimbledon. La mia mentalità è prendere ogni partita con la stessa mentalità fin dal primo turno. Ripensando di nuovo alla finale contro Nadal a Montreal, è stata una partita dura ma non ho rimpianti. Se avessi perso per 7-6, avrei avuto dei rimpianti ma non ho avuto alcuna chance. Con Kyrgios ho avuto delle chance, ma non le ho sfruttate. Voglio combattere e essere regolare nel mio rendimento e spero di essere io il vincitore.

David Goffin ha superato Richard Gasquet con il punteggio di 6-3 6-4 centrando la prima finale in un torneo Masters 1000 della sua carriera. Il ventisettenne belga continua il suo buon momento di forma dopo la finale di Halle e i quarti di finale di Wimbledon sotto la guida dell’ex giocatore svedese Thomas Johanson. Il tennista di Liegi ha perso appena un set in tutta la settimana del torneo di Cincinnati.

Goffin ha iniziato il match vincendo due game al servizio prima di conquistare il primo break al quinto game con un vincente di rovescio lungolinea. Il finalista delle Nitto ATP Finals di Lndra 2017 ha tenuto gli ultimi due game al servizio aggiudicandosi il primo set per 6-3.

Gasquet si è portato in vantaggio di un break all’inizio del secondo set portandosi sul 2-0, ma Goffin ha conquistato cinque dei successivi sei game grazie a due break prima di servire per il match a zero nel decimo game dopo 1 ora e 16 minuti.

Sono contento di aver raggiunto la mia prima finale Masters 1000 a Cincinnati. Mi piace molto questo torneo. Qui ho giocato il mio miglior tennis negli ultimi anni.

Finale femminile tra Kuznetsova e Keys

La russa Svetlana Kuznetsova e la statunitense Madison Keys disputeranno la finale del WTA Premier 5 di Cincinnati. La due volte campionessa Slam Kuznetsova è tornata a grandi livelli raggiungendo la finale del torneo della città dell’Ohio dopo essere scivolata alla posizione numero 153 del Ranking WTA a causa di una serie di infortuni. Nella semifinale Kuznetsova ha superato l’australiana Ashleigh Barty per 6-2 6-4.

A Cincinnati la russa ha vissuto la settimana della rinascita battendo tre giocatrici della top 10 come Sloane Stephens, Karolina Pliskova e Ashleigh Barty. Kuznetsova ha perso subito il servizio andando sotto per 0-2 nel primo set, ma ha recuperato il break di svantaggio nel terzo game.

La giocatrice russa si è portata in vantaggio per 3-2 grazie ad un break nel quinto game e ha strappato la battuta alla giocatrice australiana per la terza volta nel settimo game con un vincente di dritto sul break point. La vincitrice degli US US Open 2004 e del Roland Garros 2009 ha sfruttato il primo set point nell’ottavo game. Kuznetsova ha conquistato subito l’unico break del secondo set nel primo game e ha mantenuto il servizio senza difficoltà chiudendo il match in due set.

Sono contenta. Sto facendo tutto in modo più intelligente. Ho fatto tante cose quando sono rimasta fuori dal circuito. Non mi sono mancati i viaggi e lo stress. Ora provo di nuovo gioia. Mi ha aiutato prendermi una pausa dal tennis e vedere altre cose al di fuori del tennis.

Kuznetsova affronterà in finale Madison Keys, che ha vinto la semifinale tutta statunitense con la ventenne Sofia Kenin con il punteggio di 7-5 6-4. Keys ha coronato un’ottima settimana nella quale ha battuto quattro avversarie del calibro di Garbine Muguruza, Daria Kasatkina e la vincitrice di Wimbledon Simona Halep.

Nel primo set Keys ha realizzato il primo break nel quarto game portandosi in vantaggio per 3-1. Nel game successivo la finalista degli US Open 2017 ha salvato due break point allungando sul 4-1. Kenin non ha mollato e ha strappato la battuta nel nono game per il 4-5 prima di salvare due break point nel decimo game. Keys ha reagito strappando la battuta alla più giovane connazionale nel dodicesimo game.

Keys ha perso la battuta nel terzo game del secondo set ma realizzato il controbreak nel sesto game. Le due giocatrici hanno scambiato il break nel settimo e ottavo game per 4-4. Keys ha annullato una palla break nel nono game prima di concludere la partita con un break nel primo match point.