Polemiche per il gol annullato dalla VAR a Gabriel Jesus a tempo scaduto. Il tocco di mano di Laporte, per quanto involontario, però c'è.

di Franco Borghese - 18/08/2019 10:35 | aggiornato 18/08/2019 10:39

Alla fine di Manchester City-Tottenham, gara valevole per la seconda giornata della Premier League, c'è solo una cosa che mette tutti d'accordo: la squadra allenata da Pep Guardiola meritava i tre punti. I citizens non sono andati oltre il 2-2 solo per sfortuna. Meritavano di vincere per i tiri scagliati verso la porta avversaria e per le occasioni sprecate da Gundogan, Zinchenko, De Bruyne, Aguero e Bernardo Silva, con il portoghese che ha colpito anche la traversa.

Eppure a dominare il dibattito del post gara è la VAR e non la mole di gioco costruita dai campioni d'Inghilterra in carica. Discussioni, quelle sulla tecnologia, normali in Serie A, piuttosto inusuali in Premier League, se non fosse che la VAR in Inghilterra è agli esordi in campionato, essendo stata introdotta proprio in questa stagione. Si discute dunque sul gol di Gabriel Jesus, arrivato proprio allo scadere, che avrebbe regalato il 3-2 al City. L'arbitro ha però annullato per un tocco di mano precedente. Giusto o no?

A rendere la vita più difficile alla tecnologia ci si è messa la nuova regola sui contatti con braccio o mano, ora puniti con maggior severità. Il paradosso è che il Tottenham, nella scorsa edizione della Champions League, ha eliminato il City con un gol di mano di Llorente che in quel momento era regolare (braccio aderente al corpo, contatto col pallone involontario) ma che dallo scorso 1 luglio non lo è più.

Jesus protesta per il gol del 3-2 annullato in Manchester City-Tottenham di Premier League

Premier League, la moviola di Manchester City-Tottenham

Nel nuovo regolamento, infatti, c'è scritto che deve essere punito con un calcio di punizione diretto in favore della squadra difendente qualsiasi tocco di mano (o braccio) che porti alla realizzazione di una rete così come qualsiasi tocco di mano (o braccio) che crei anche solo l’opportunità di realizzare una rete. Il gol annullato ieri a Gabriel Jesus rientra proprio nella casistica: il pallone arriva all'attaccante brasiliano proprio in seguito a una deviazione (seppur involontaria) col braccio sinistro di Laporte.

La decisione è dunque talmente lineare (in base al regolamento attuale) che l'arbitro di Manchester City-Tottenham non ha nemmeno riguardato le immagine. Non c'è soggettività, solo oggettività. Il tocco di mano c'è stato, per questo il direttore di gara, richiamato dalla sala VAR, ha direttamente annullato la rete. Sarebbe successo lo stesso nel caso in cui ci fosse stato un fuorigioco (anche questo oggettivo), avrebbe invece dovuto riguardare le immagini si al City fosse stato contestato un fallo per un intervento. Insomma, nonostante le polemiche e le discussioni, ieri in Premier League la VAR ha funzionato alla perfezione.