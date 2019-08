Lo Special One parla durante un'intervista: "Ora che sono senza una panchina, ne sento la mancanza".

di Redazione Fox Sports - 18/08/2019 17:07 | aggiornato 18/08/2019 18:11

L'immagine di José Mourinho è sempre stata quella di un duro che raramente lascia trasparire le sue emozioni. Ma a quanto pare la lontananza dal campo di gioco sta cominciando a farsi sentire per il tecnico.

Lo Special One ha parlato in un'intervista di quanto sia nostalgico della panchina dopo l'assenza forzata dovuta all'esonero dal Manchester United dello scorso dicembre. E nel farlo la commozione ha preso il sopravvento.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA — Polo Maruwa (@elchaupo) August 17, 2019

Da quando ho iniziato ad allenare in modo professionistico ha smesso di essere un divertimento ed è diventata una cosa seria. Ora pensavo che mi sarei goduto il riposo ma adesso che non lavoro, il calcio mi manca.

Parole molto chiare quelle di Mourinho, dette con un groppo alla gola e gli occhi lucidi. Nonostante continui a vivere di calcio (visto il nuovo lavoro come opinionista per Sky Sports in Inghilterra) il campo manca sempre di più all'allenatore che non vede l'ora di tornare al lavoro.