Il ct della Nazionale parla in una lunga intervista alla Gazzetta: "Brescia può essere la piazza giusta per Mario. Lo Scudetto? La Juventus è favorita".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 18/08/2019 08:30 | aggiornato 18/08/2019 08:35

Il campionato di Serie A si avvicina e il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini è pronto a godersi lo spettacolo. In un'interessante intervista alla Gazzetta dello Sport, l'allenatore ha parlato dei blocchi di partenza confermando i campioni in carica come favoriti.

La Juventus è la più forte anche se è presto per fare pronostici: vince da 8 anni e ha preso molto rinforzi. Dietro i bianconeri vedo il Napoli che ha una base fissa, l'Inter ha cambiato molto perdendo giocatori forti come Perisic e Icardi. Ma Lukaku ha le qualità giuste per Conte, anche se Icardi è uno che garantisce 25 gol all'anno, beato chi se lo prende. Sensi e Barella sono straordinari.

Inevitabile la domanda sul futuro di Mario Balotelli, vicino ormai a tornare in Italia con la maglia del Brescia. Secondo Mancini, giocare con le Rondinelle potrebbe aiutare SuperMario a ritrovarsi.