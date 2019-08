Ligue 1, prima sconfitta per il PSG: il Rennes vince in rimonta

La rete decisiva viene segnata da Castillo a inizio ripresa e il PSG , ancora orfano di Neymar, non riesce più a recuperare. Prima sconfitta stagionale per i campioni di Francia in carica che partono col piede sbagliato dopo che nello scorso campionato erano rimasti imbattuti per mesi.

