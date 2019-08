I madrileni dilagano in casa del Celta Vigo pur giocando in 10 (espulso Modric). I catalani, orfani di Messi, hanno perso a sorpresa sul campo del Bilbao.

di Franco Borghese - 18/08/2019 08:07 | aggiornato 18/08/2019 08:12

Uno scivolone e una grande reazione. La prima giornata della Liga ha già dato risposte interessanti. Il Barcellona, campione in carica, è crollato, privo di Leo Messi (infortunato) in casa dell'Athletic Bilbao. I catalani, nella passata stagione, hanno perso appena 3 partite in campionato, di cui una (alla terzultima, contro il Celta Vigo) quando il titolo era già stato assegnato. Per questo vederli cadere già alla prima giornata fa riflettere. La squadra di Valverde ha avuto come sempre il pallino del gioco in mano, di occasioni però non ne ha create chissà quante. Facendosi trovare impreparata dalla giocata di Aduriz, che all'89 ha deciso la partita con il suo acuto acrobatico.

Ha immediatamente approfittato dello scivolone del Barcellona il Real Madrid, che ha risposto dopo un precampionato per nulla entusiasmante. La squadra di Zidane ha vinto 3-1 in casa del Celta Vigo, pur ritrovandosi in 10 già al 56' (e in vantaggio di un solo gol) per colpa dell'espulsione di Modric. Il Real ha però mandato un messaggio chiaro alle avversarie in Liga, segnando altri due gol con Kroos e Lucas (la prima rete l'aveva realizzata Benzema).

Pur avendo ancora diversi problemi da risolvere (e qualche acquisto da fare), il Real Madrid ha dimostrato di voler competere a grandi livelli, possibilmente di riprendersi il titolo che, nella Liga, ha conquistato appena due volte nelle ultime 11 edizioni. Questo anche per tenere a distanza il Barcellona, che al momento ha vinto appena 7 titoli in meno rispetto ai madrileni.

Liga, recap della prima giornata di campionato

Partita al cardiopalma invece fra Valencia e Real Sociedad: i padroni di casa si sono portati in vantaggio con Gameiro a inizio secondo tempo. L'attaccante francese ha poi sbagliato il rigore del possibile 2-0 in pieno recupero, permettendo alla Real Sociedad di pareggiare all'undicesimo minuto di recupero proprio su rigore. Ha invece vinto, non senza fatica, il Maiorca, in grado di imporsi per 2-1 sull'Eibar.

Conquista 3 punti esterni l'Osasuna, che passa sul campo del Leganes: l'unico gol della partita lo ha segnato Chimy Avila a 15 minuti dalla fine. Molto più ricca, in termini di gol, Villareal-Granada: la gara è finita con il risultato di 4-4, ben 6 gol (3 a testa) sono stati realizzati nel secondo tempo. Ancora da giocare Atletico Madrid-Getafe, Betis-Valladolid, Espanyol-Siviglia e Alaves-Levante. Di seguito invece tutti i risultati della prima giornata della Liga.