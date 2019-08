L'ex attaccante della Juve assoluto protagonista: segna il gol vittoria e poi si fa parare un rigore nella ripresa. Vittorie alla prima anche per Alaves e Siviglia, male il Betis.

di Daniele Rocca - 18/08/2019 23:53 | aggiornato 18/08/2019 23:57

Fa tutto Alvaro Morata. Nel bene e nel male, l'Atletico Madrid ha nel centravanti spagnolo il suo condottiero. Basta un suo colpo di testa al 23' su cross del neo arrivato Trippier per stendere il Getafe. E pensare che nella ripresa l'ex Juve potrebbe fare doppietta, se solo non sbagliasse il rigore procurato dal preziosissimo Joao Felix. Al Wanda Metropolitano, ancora una volta, sono gli episodi a fare la differenza.

La circostanza che rischia di far crollare il Getafe arriva al 38', quando Molina viene espulso da Cuadra Fernandez su indicazione del Var. Fallo da dietro su Thomas, dritto sulla caviglia. Atletico Madrid in vantaggio di un gol e di un uomo, ma ci pensa Renan Lodi a rimettere in equilibrio il conto dei presenti: due gialli nel giro di pochi secondi e anche Colchoneros in dieci sul finire di primo tempo.

La ripresa si apre con una fiammata di Joao Felix. Dopo essersi nascosto per 45 minuti, il talento portoghese si mette in mostra con un'azione personale da lasciare senza fiato: parte da centrocampo e fa fuori metà difesa avversaria, fino a conquistarsi il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Morata, ma si fa ipnotizzare da David Soria. Errore non fatale per i ragazzi di Simeone: il Cholo può festeggiare l'esordio in Liga con una vittoria.

Getty Images Il colpo di testa di Morata che ha sbloccato il risultato

Liga: bene Siviglia e Alaves, cade il Betis

Pomeriggio Glorioso a Vitoria-Gasteiz. Inizia con una vittoria la Liga per il club basco, che ha la meglio del Levante grazie al gol di Joselu a inizio ripresa. Match equilibrato, con l'Alaves che ha provato più volte a sbloccare il risultato nella prima frazione, senza però riuscirci. Al primo segnale di debolezza della difesa ospite, i ragazzi di Abelardo hanno colto l'occasione per mettere a referto un successo importantissimo. Reso ancor più speciale dalla spinta dei tifosi all'esordio in campionato.

Un gol per tempo, entrambi segnati nel finale di parziale. A sbloccare il risultato c'ha pensato Reguilón, terzino sinistro in prestito dal Real Madrid, che ha scelto l'esordio con il Siviglia per regalarsi il primo gol. A chiudere il conto c'ha pensato Nolito, che al minuto 86 ha siglato lo 0-2 finale in casa dell'Espanyol. Anche se i momenti più emozionanti sono stati nel primo tempo: al 16' e al 21' la partita si è fermata per onorare la memoria di Antonio Puerta e Dani Jarque.

Colpaccio del Valladolid a Siviglia, in casa del Betis. Diremmo una bugia se non ammettessimo che l'espulsione di Robles abbia indirizzato l'intera partita: il portiere ha lasciato i compagni in dieci dopo aver commesso un fallo fuori area al minuto numero 8: chiara occasione da gol e cartellino rosso. Gli ospiti hanno trovato il vantaggio nella ripresa grazie a Guardiola, poi pareggio immediato di Loren (entrato nella ripresa). Ma alla soglia del novantesimo è stato Plano a far esplodere la gioia dei tifosi del Valladolid.

Tutti i risultati della prima giornata

Venerdì 16/8

Athletic Bilbao-Barcellona 1-0

Sabato 17/8

Celta Vigo-Real Madrid 1-3

Valencia-Real Sociedad 1-1

Maiorca-Eibar 2-1

Leganes-Osasuna 0-1

Villarreal-Granada 4-4

Domenica 18/8

Alaves-Levante 1-0

Espanyol-Siviglia 0-2

Betis-Valladolid 1-2

Atletico Madrid-Getafe 1-0