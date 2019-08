Tegola per la Lazio: infortunio alla mano per Lazzari, sarà operato

Una tegola per la Lazio a una settimana dall'esordio in campionato in casa della Sampdoria ma soprattutto a due settimane dal derby contro la Roma. Con Lazzari che, in attesa del bollettino post operazione, rischia di saltare entrambe le partite visto che lo stop previsto è di un mese.

Brutte notizie per i tifosi della Lazio e per Simone Inzaghi: Manuel Lazzari ha infatti subito un infortunio alla mano durante l'amichevole giocata questa mattina contro la primavera della squadra biancoceleste.

Nell'amichevole giocata contro la squadra Primavera, l'ex SPAL ha subito una frattura al terzo metacarpo: in dubbio la presenza per le prime giornate di campionato.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK