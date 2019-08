Dopo gli acquisti di Cuisance e Coutinho, i bavaresi spingono per l'attaccante bianconero valutato 10 milioni di euro. Salihamidzic: "È mio amico ma non posso parlare".

di Redazione Fox Sports - 18/08/2019 09:20 | aggiornato 18/08/2019 09:24

L'amichevole contro la Triestina potrebbe essere l'ultima partita giocata da Mario Mandzukic con la maglia della Juventus: l'attaccante croato è infatti sempre più vicino all'addio a Torino per tornare al Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato da Cristian Falk della BILD, i bavaresi non si vogliono fermare agli acquisti di Cuisance e Coutinho chiusi negli ultimi giorni e stanno spingendo per riportare il centravanti in Germania come vice di Lewandowski.

Mandzukic ha ormai capito di non far parte del progetto di Sarri e ha detto sì alla destinazione, con la Juventus che per lui ha chiesto 10 milioni di euro. A riguardo sono arrivate anche le dichiarazioni sibilline di Salihamidzic.