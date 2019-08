Il difensore argentino è in uscita e i Red Devils sono pronti a concedergli una ricchissima buonuscita in caso di partenza.

di Redazione Fox Sports - 18/08/2019 09:48 | aggiornato 18/08/2019 09:57

La finestra di calciomercato in entrata per le squadre di Premier League si è chiusa ormai più di una settimana fa ma alcuni club si stanno occupando ancora di cessioni, come il Manchester United con Marcus Rojo.

Secondo quanto riportato dal Mirror, il difensore argentino è diventato un grosso problema per i Red Devils. L'ex giocatore dello Sporting Lisbona è ormai caduto all'ultimo posto nelle gerarchie in difesa dopo l'arrivo di Maguire e le sole 6 presenze nella scorsa stagione.

Per questo la dirigenza è pronta addirittura a pagare Rojo pur di farlo andare via: il suo contratto scadrà fra 2 anni e il club ha intenzione di garantire al giocatore gran parte dell'ingaggio che gli spetterebbe rimanendo a Old Trafford (circa 14 milioni di euro) per convincerlo a partire.

Il Manchester United abbasserà così le pretese sul suo cartellino e si spera che Rojo faccia lo stesso con le richieste di ingaggio che 10 giorni fa hanno convinto l'Everton a ritirare la propria offerta. L'argentino preferirebbe andare in Italia o in Spagna (si parla della Roma) ma Sport Witness riporta che è il Fenerbache la squadra più vicina a lui: il mercato in Turchia chiude a settembre e la trattativa è già avviata, con i Red Devils che non vedono letteralmente l'ora di salutare il difensore.