La clamorosa ipotesi avanzata da Le Parisien: i contatti dei blaugrana col PSG sarebbero soltanto di facciata per far contento Messi, amico del brasiliano.

di Redazione Fox Sports - 18/08/2019 16:20 | aggiornato 18/08/2019 16:25

La lunghissima telenovela sul futuro di Neymar che sta caratterizzando questa sessione estiva di calciomercato si arricchisce di una pagina alquanto inaspettata grazie a un articolo pubblicato dall'edizione odierna di Le Parisien.

Secondo il quotidiano francese, il Barcellona non avrebbe seriamente intenzione di acquistare il giocatore brasiliano e la trattativa imbastita con il Paris Saint-Germain sarebbe semplicemente un affare di facciata per far contento Lionel Messi.

I catalani starebbero infatti "bluffando" pur sapendo di non poter portare Neymar di nuovo in blaugrana dopo l'arrivo di Griezmann. Il brasiliano è legato da un rapporto di amicizia con la Pulce e i campioni di Spagna vorrebbero semplicemente mostrare al numero 10 che stanno facendo di tutto per provare ad acquistarlo.

Il tempo però stringe e il tentativo del Barça di proporre un trasferimento con la formula del prestito tradirebbe l'impossibilità del club di acquistare a titolo definitivo O' Ney. Il cui futuro è sempre più difficile da decifrare.