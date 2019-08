I record del meeting sul miglio femminile, sui 3000 siepi e sui 100 ostacoli sono stati i momenti clou dell’11esima tappa della Diamond League all’Alexander Stadium di Birmingham.

18/08/2019

La campionessa olimpica dei 400 metri Shaunae Miller Uibo ha vinto gli attesissimi 200 metri femminili in 22”24 con vento a favore di +0.4 m/s superando la britannica Dina Asher Smith (22”36) e la pluricampionessa olimpica e mondiale Shelly Ann Fraser Pryce (22”50) nella gara clou che ha concluso il British Grand Prix di atletica a Birmingham.

La bahamense ha vinto il secondo 200 metri stagionale in Diamond League dopo l’affermazione di Montecarlo in 22”09. La due volte campionessa mondiale Dafne Schippers si è classificata quarta in 22”81 precedendo di due centesimi di secondo la nigeriana Blessing Okagbare.

La gara non è andata secondo i piani. La mia partenza è stata orribile e ho dovuto affidarmi alla mia velocità da quattrocentista per spuntarla. L’atmosfera era fantastica. Il pubblico ci ha sostenuto molto. Mi sono sentita bene. Prima della gara avevamo un piano di come affrontare la gara ma non è andato come speravo, anche se sono contenta della vittoria.

Dina Asher Smith:

Sono contenta di essere arrivata seconda in questa gara ma ovviamente sono una grande agonista e vorrei sempre vincere. Mi soddisfa aver finito forte contro la migliore quattrocentista del mondo. Il mio piano è sempre quello di correre molto forte in curva. La prossima volta cercherò di stare più avanti a Shaunae per avere più chance di batterla nelle fasi finali. Il pubblico mi ha sostenuto molto. E’ stato fantastico gareggiare in casa. Come ho detto ieri ciò che determina il successo di un atleta è vincere le medaglie nei grandi campionati.

Shelly Ann Fraser Pryce:

Devo ancora imparare a gestire i 200 metri. Ci vuole tempo. Ho corso più spesso questa gara e non vedo l’ora di disputare altre gare su questa distanza. E’ una stagione lunga. Bisogna affrontare una gara alla volta. Non sono una grande duecentista, ma ogni volta che affronto questa distanza, mi sento pronta. Sono grata di aver avuto l’opportunità di gareggiare a Birmingham.

Diamond League: Miller Uibo batte Asher Smith e Fraser Pryce nei 200m femminili

100 metri ostacoli femminili: Williams bissa il successo di Londra

La giamaicana Danielle Williams (campionessa mondiale a Pechino 2015) ha vinto l’attesa sfida con la primatista del mondo Kendra Harrison in un ottimo 12”46 con vento leggermente contrario di -0.2 m/s bissando la vittoria di un mese fa nell’altro meeting della Diamond League su suolo britannico a Londra dove aveva stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno con 12”32. Già in batteria Williams ha corso il tempo più veloce con 12”52. A fine Giugno la caraibica è stata squalificata per partenza falsa ai Trials nazionali di Kingston validi come qualificazione per i Mondiali di Doha, ma la federazione del suo paese ha ufficializzato la sua partecipazione.

La caraibica ha superato molto nettamente Harrison (12”66), la campionessa dei Giochi del Commonwealth Tobi Amusan (12”71), la due volte iridata indoor Nia Ali (12”73) e la vincitrice del titolo NCAA Janeek Brown (12”79).

Onestamente non ho eseguito la gara come avrei voluto. Ho colpito un ostacolo con il ginocchio. Non era importante vincere, ma eseguire la gara al meglio. Ogni volta che ho corso in questa stagione sono stata molto regolare nel rendimento e questo è l’aspetto che mi soddisfa di più.

Kendra Harrison:

Ho fatto fatica nella batteria, ma sono riuscita a rifarmi in finale. Ero in seconda corsia e Danielle non poteva vedermi. Spero che correre contro Danielle possa essere uno stimolo per realizzare una bella prestazione. Amo questo pubblico. Ogni volta che corro qui mi diverto. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo.

100 metri maschili: Blake batte Gemili al photo-finish

Il giamaicano Yohan Blake ha acciuffato il successo al photo-finish precedendo il britannico Adam Gemili con lo stesso tempo di 10”07 e lo statunitense Mike Rodgers (10”09) con il vento a favore di +2.0 m/s ma con una temperatura fresca di 19°C non ideale per lo sprint. Più dietro lo statunitense Christopher Belcher e André De Grasse (stesso tempo di 10”13), il giamaicano Tyquendo Tracey (10”14) e il sudafricano Akani Simbine (10”15).

Il clima non era ideale. Sto cercando di risparmiare energie preziose in vista delle finali di Zurigo e dei Mondiali di Doha. Il tempo finale non era male considerate le condizioni climatiche. Posso correre più velocemente.

110 ostacoli: Mcleod davanti a Crittenden

Il campione olimpico e mondiale Omar Mcleod è tornato a vincere in Diamond League in 13”21 precedendo lo statunitense Freddie Crittenden (13”31), il cinese Xie Wenjun (13”43) e il vice campione NCAA Daniel Roberts (13”48).

Salto in lungo femminile: Thiam batte il record nazionale con 6.86m

La campionessa olimpica, mondiale ed europea dell’eptathlon Nafissatou Thiam ha vinto una bellissima gara di salto in lungo che ha visto tre atlete divise da un solo centimetro. La fuoriclasse dell'atletica belga ha realizzato l’eccellente misura di 6.86m migliorando di 19 centimetri il suo precedente record nazionale di 6.67m realizzato al meeting di prove multiple di Talence dello scorso Giugno. Solo un centimetro ha diviso Thiam dalla serba Ivana Spanovic e dall’altra grande specialista delle prove multiple Katarina Johnson Thompson, che hanno stabilito il record stagionale con la stessa misura di 6.85m. L’altra britannica Abigal Irozuru ha eguagliato il personale con 6-75m.

È stata davvero una grande competizione. Tutte le altre saltatrici sono state molto regolari nel rendimento. Ho migliorato il mio personale di quasi 20 centimetri. Questa prestazione mi dà molta fiducia. Arrivare prima o seconda non importa. Spanovic ha saltato 6.85m. Tra noi c’era la differenza di un solo centimetro. Con Katarina ci stimoliamo sempre a vicenda.

Katarina Johnson Thompson:

Non ho saltato così lontano da tanto tempo e sono molto contenta della mia performance. Mi stimola molto gareggiare contro Thiam. La cosa più importante era dare il meglio e sono contenta di esserci riuscita.

Salto con l’asta femminile: Stefanidi vince con 4.75m

La fuoriclasse greca Katerina Stefanidi è stata l’unica a valicare l’asticella alla misura di 4.75m al terzo tentativo dopo aver superato 4.55m e 4.65m alla terza prova in una giornata ventosa non ideale per il salto con l’asta. La primatista canadese Alysha Newman ha superato tutte le misure fino a 4.65m al primo tentativo prima di commettere tre errori a 4.75m. Il terzo posto è andato alla cubana Yarisley Silva e alla statunitense Jenn Suhr, che hanno valicato l’asticella alla misura di 4.65m alla terza prova.

Sono stata molto regolare nonostante le condizioni atmosferiche difficili. La cosa più importante era vincere. Doha si sta avvicinando. E’ molto importante saltare bene in ogni condizione. E’ il miglior modo per preparare i Mondiali.

Miglio femminile: Klosterhalfen batte il record tedesco e il primato del meeting

La ventiduenne tedesca Konstanze “Koko” Klosterhalfen ha confermato il suo eccellente momento di forma vincendo la prima gara della Diamond League della sua carriera con un ottimo 4’21”11, tempo con il quale ha migliorato il primato personale outdoor e il record del meeting dell’irlandese Sonia O’Sullivan che resisteva dal 1994 con 4’24”27. Klosterhalfen ha battuto anche il record nazionale all’aperto, anche se nell’ultima stagione indoor aveva corso ancora più velocemente a New York con 4’19”98.

La vice campionessa europea indoor dei 3000 metri di Glasgow 2019 si era messa in luce due settimane fa con il fantastico record tedesco dei 5000 metri realizzato ai Campionati tedeschi di Berlino con 14’26”76. La primatista canadese Gabriela Debues Stafford ha corso ancora su ottimi livelli fermando il cronometro in seconda posizione nel tempo di 4’22”47 davanti alla scozzese Elish McColgan (4’24”71).

È bello vincere la mia prima gara in Diamond League. C’era vento ma sono riuscita a realizzare lo stesso un grande tempo e sono contenta. E’ la migliore preparazione in vista dei Mondiali. Mi sto allenando attualmente a St. Moritz.

3000 siepi femminili: Chepkoech batte il record del meeting

La primatista mondiale Beatrice Chepkoech ha dominato la gara dall’inizio alla fine in 9’05”55 battendo il record del meeting detenuto dal 2013 dall’altra keniana Milcah Chemos con 9’17”43. Sul finire della gara la due volte campionessa mondiale under 20 Celliphine Chepsol si è avvicinata a Chepkoech chiudendo al secondo posto in 9’06”76 davanti alla portacolori del Barhein Winfred Mutile Yavi (9’07”23) e alla campionessa mondiale di Pechino 2015 Hyvin Kyeng (9’07”25).

Lancio del giavellotto maschile: Primo successo in Diamond League per Chao Tsun Chen

Il rappresentante di Taipei Chao Tsun Chen si è aggiudicato la prima gara della Diamond League della sua carriera stabilendo il personale stagionale con la misura di 87.75m all’ultimo tentativo. Il campione asiatico di Doha 2019 e oro mondiale universitario di Taipei 2017 ha battuto il vice campione del mondo Jakub Vadlejch, che a sua volta ha migliorato il personale stagionale con 85.78m precedendo l’estone Magnus Kirt (85.29m). Ha fatto notizia non vedere nessun giavellottista tedesco ai primi tre posti. Andreas Hofmann è stato il migliore del tedeschi in quarta posizione con 82.47m.

Lancio del disco femminile: Doppietta cubana di Perez e Caballero

Le condizioni di vento sfavorevoli non hanno permesso grandi misure nella gara che ha confermato il dominio stagionale della cubana Yaimé Perez con un lancio da 64.87m al terzo tentativo. Perez ha vinto il duello tutto cubano con la connazionale Denia Caballero, seconda con un lancio da 64.59m al secondo tentativo. La due volte campionessa olimpica Sandra Perkovic si è classificata al terzo posto con 63.80m superando la neo campionessa tedesca Kritin Pudenz (63.67m).

Salto in alto maschile: Starc unico a superare 2.30m

L’australiano Brandon Starc (vincitore dell’ultima edizione della Diamond League nel 2018), è stato l’unico a saltare 2.30m al terzo tentativo prima di commettere tre errori a 2.33m. Molto lontani il russo Ilya Ivanyuk (secondo con 2.23m) e la coppia formata dal keniano Matthew Sawe e dal cinese Yu Wang (terzi a pari merito sempre con 2.23m).

100 metri femminile: Pinto batte le statunitensi Bryant e Daniels

La neo campionessa tedesca dei 100 e dei 200 metri Tatjana Pinto si è imposta in 11”15 con vento contrario di -0.9 m/s conquistando il primo prestigioso successo in Diamond League davanti a Dezerea Bryant (11”21) e a Teahana Daniels (11”24), che di recente hanno vinto ii titolo statunitense rispettivamente sui 200 e sui 100 metri a Des Moines.

400 metri maschili: Bloomfield bissa il successo di Londra

Il giamaicano Akeem Bloomfield ha vinto la seconda gara di Diamond League di questa stagione su suolo britannico in 45”04 un mese dopo il successo ottenuto a Londra in 44”40. Più distanti lo statunitense Obi Igbokwe (45”53), il campione europeo Matthew Hudson Smith (45”55 al debutto stagionale) e lo statunitense Khamari Montgomery (45”59).

400 ostacoli maschili: Copello batte la rivelazione Santos

Il vice campione europeo Yasmani Copello ha vinto la sua prima gara stagionale in Diamond League in 49”08 precedendo di 12 centesimi di secondo Alison Santos (vincitore delle Universiadi di Napoli e dei Giochi Panamericani). Il terzo posto è andato allo statunitense David Kendziera in 49”29.

800 metri femminili: Wilson vince come da pronostico

La statunitense Ajee Wilson ha rispettato il ruolo di favorita dominando il doppio giro di pista in 2’00”76 davanti alla britannica Lynsey Sharp (2’01”09) e all’altra statunitense Raevyn Rogers (2’01”40).

1500 metri maschili: Musagala continua il suo momento d’oro

L’ugandese Ronald Musagala prosegue il suo ottimo momento vincendo in 3’35”12 in volata sull’emergente australiano Stewart McSweyn (3’35”21). Musagala ha migliorato il record nazionale due volte in questa stagione correndo in 3’31”33 a Losanna e in 3’30”58 a Montecarlo. Il vincitore dei Campionati statunitensi Craig Engels (con i suoi caratteristici capelli lunghi che lo fanno assomigliare a Steve Prefontaine) si è messo ancora in luce classificandosi al terzo posto in 3’35”31 superando il primatista mondiale indoor Samuel Tefera (3’35”77)

800 metri maschili: English vince in volata su Kipketer

L’esperto irlandese Mark English si è aggiudicato la vittoria in volata con una grande rimonta sul rettilineo finale fermando il cronometro in 1’45”94 davanti al keniano Alfred Kipketer (1’46”10) e ai britannici Elliot Giles (1’46”27) e Jamie Webb (1’46”38).

L’Alexander Stadium ospiterà anche i Campionati Britannici settimana prossima prima dell’inizio dei lavori di rinnovamento dell’impianto in vista dei Giochi del Commonealth di Birmingham del 2022.