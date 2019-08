Per questo De Gea sta sostenendo un allenamento speciale aggiuntivo che ha iniziato nell'ultima parte del pre-campionato. L'esigenza viene anche dal nuovo regolamento che permette al portiere di passare il pallone ai difensori all'interno della propria area di rigore, destinato a cambiare totalmente il modo di costruire l'azione per molte squadre. E a quanto pare, anche quello di giocare dell'estremo difensore del Manchester United che dovrà lavorare sodo per migliorare.

Secondo il Sun, il tecnico ha obbligato il portiere spagnolo a sostenere sedute extra di allenamento per migliorare il suo gioco con i piedi. La partenza dall'area di rigore è uno dei concetti base dello stile di calcio che Ole vuole portare nella sua squadra e per questo ha bisogno che l'estremo difensore sia più sicuro.

La stagione per il nuovo Manchester United di Solskjaer è iniziata col piede giusto grazie al roboante 4-0 rifilato al Chelsea nella prima giornata del campionato inglese ma l'allenatore dei Red Devils sembra non essere soddisfatto di quanto visto da David De Gea .

