L'idea del Comune di Milano: derby alle 12:30 per il "No Car day"

La partita fra Milan e Inter è in programma alla quarta giornata e il comune pensa di far slittare il calcio d'inizio per spingere i tifosi ad andare a San Siro coi mezzi pubblici.

di Redazione Fox Sports - 18/08/2019 11:35 | aggiornato 18/08/2019 11:39

Il derby fra Milan e Inter sarà il big match della quarta giornata del campionato di Serie A, attualmente previsto per la sera di sabato 21 settembre. Ma l'orario della stracittadina potrebbe cambiare per volere del Comune. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'idea sarebbe quella di far slittare la partita alle 12:30 di domenica 22 settembre che nel capoluogo lombardo sarà la giornata del "Car Free Day" in cui le macchine non potranno circolare. L'idea del comune sarebbe quella di spingere i tifosi ad andare a San Siro a piedi, con i mezzi pubblici o con i mezzi non inquinanti. Non si tratterebbe del primo derby nel lunch time della storia della Serie A (si giocò alle 12:30 anche nel 2017) ma lo spostamento per ragioni "ecologiche" sarebbe una novità.