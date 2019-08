Blancos pronti ad approfittare dello stallo delle trattative tra il Barcellona e il PSG. Tra le possibili contropartite tecniche anche Varane, Isco e Benzema.

di Luca Guerra - 18/08/2019 19:43 | aggiornato 18/08/2019 19:46

Neymar potrebbe tornare nella Liga, ma non con la maglia del Barcellona. L'ultima clamorosa indiscrezione di calciomercato arriva dalla Spagna e a riportarla è l'edizione online di AS. I blancos sono pronti a sferrare l'assalto per l'attaccante brasiliano del PSG, obiettivo dei rivali blaugrana da settimane e oggetto di una querelle tra il club catalano e Nasser Al-Khelaifi, proprietario della squadra francese.

Stando a quanto riportato dal giornale sportivo iberico, il piano del Real Madrid per arrivare a Neymar sarebbe stato rifinito nella settimana di Ferragosto. Il club di Florentino Perez è intenzionato ad approfittare della fase di stallo nella trattativa tra il Barca e club di Al-Khelaifi, condizionato dai rapporti tesi tra le due parti, per portare Neymar alla corte di Zinedine Zidane e aumentare il tasso tecnico di un reparto che nel corso di questa sessione di affari ha già accolto Eden Hazard, Luka Jovic e Rodrygo.

La prossima settimana, la penultima utile per concludere affari di mercato, potrebbe essere quella decisiva per avvicinare Neymar al Real Madrid. I blancos nelle prossime ore intensificheranno i contatti con l'entourage dell'attaccante 27enne, in Francia dall'estate 2017, e con il PSG. Obiettivo: concludere una trattativa che potrebbe ritoccare il guinness dei primati del calciomercato mondiale, stabilito oggi proprio dall'operazione che ha portato Neymar in Ligue 1 due anni fa dal Barcellona per 222 milioni di euro.

Calciomercato, Neymar cercato dal Real Madrid: pronta una maxi-offerta per il PSG

Calciomercato, il piano del Real Madrid per Neymar: cinque contropartite tecniche nell'operazione

Il PSG non è convinto dell'offerta presentata dal Barcellona, che vorrebbe acquistare Neymar in prestito con obbligo di riscatto per evitare altri pesanti esborsi dopo quello operato per acquistare Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid, e potrebbe così preferire intavolare una trattativa con il Real Madrid. Il club di Florentino Perez è pronto a inserire nell'operazione anche nomi pesanti. Nella lista che secondo AS sarebbe stata presentata al club francese ci sarebbero i nomi di giocatori in uscita come Keylor Navas e James Rodriguez, ma anche quelli di Raphael Varane, Isco e Karim Benzema. Profili che hanno trovato il gradimento dell'allenatore dei parigini, Thomas Tuchel.

Per gli ultimi due, spiega però il giornale spagnolo, il trasferimento in Spagna sarebbe molto più complicato per le resistenze di Zinedine Zidane, che vede Isco e Benzema al centro del suo progetto tecnico. Il sogno del PSG sarebbe Vinicius, ma il Real Madrid non è disposto a inserire l'attaccante brasiliano nella trattativa. Il Real intanto si prepara ad affondare il colpo per Neymar. Uno scenario che infiamma le ultime due settimane del calciomercato spagnolo.