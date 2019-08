La pesante sconfitta casalinga rimediata dall'Augsburg nella prima giornata di Bundesliga contro il Borussia Dortmund infatti ha convinto il tecnico Schmidt a chiedere rinforzi nel reparto arretrato indicando proprio l'ex dei Gunners come profilo ideale. La proposta fatta a Lichsteiner ha convinto il terzino che ora ricomincerà in un nuovo campionato.

Stephan Lichsteiner è pronto per una nuova avventura che dovrebbe portarlo in Bundesliga. Secondo quanto riportato da Kicker infatti, il giocatore svizzero è vicinissimo a firmare il suo nuovo contratto con l'Augsburg.

