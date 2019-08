Biraghi? “Quando un club come l’Inter ti chiama, non puoi fare altro che valutare l’offerta.

A confermare il probabile passaggio di Biraghi all' Inter sono le parole di Giancarlo Antognoni che ha detto chiaramente che la proposta di una squadra come quella allenata da Antonio Conte non possa essere ignorata.

Il terzino non gioca nella partita di Coppa Italia della Fiorentina: i nerazzurri puntano a chiudere per il suo acquisto in settimana.

