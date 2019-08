De Laurentiis spinge per l'argentino che ha ormai capito come il suo passaggio alla Juventus sia difficilissimo: proposto il cartellino del polacco più conguaglio.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 18/08/2019 07:48 | aggiornato 18/08/2019 07:58

Il futuro di Mauro Icardi si tinge sempre più di azzurro, con l'addio all'Inter ormai vicino: secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante argentino è molto più che un sogno per il Napoli che proverà l'affondo decisivo negli ultimi giorni del calciomercato.

De Laurentiis ha definito in queste ore l'affare Lozano ma vuole piazzare un altro colpo per tentare il definitivo assalto allo Scudetto ed è pronto a proporre uno scambio con Milik più un conguaglio economico per avere Maurito.

L'Inter sarebbe ben lieta di accettare perché nell'operazione arriverebbe anche il centravanti che Conte aspetta dopo il no di Dzeko (intanto però è stato bloccato Sanchez) ma la vera notizia è che il presidente del Napoli si è ormai convinto a fare il grande sforzo economico per arrivare a Icardi. Ci sarebbe quindi anche l'opzione "solo cash" per il suo cartellino, valutato 65 milioni di euro, con De Laurentiis pronto davvero a tutto per portare l'argentino alla corte di Ancelotti.