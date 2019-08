I bavaresi erano vicini alla chiusura ma hanno deciso di non portare a termine l'affare: il croato non approderà alla corte di Kovac.

di Redazione Fox Sports - 18/08/2019 14:26 | aggiornato 18/08/2019 14:31

Improvviso e inaspettato dietrofront del Bayern Monaco nella trattativa che sembrava ormai prossima alla chiusura per l'acquisto di Mario Mandzukic dalla Juventus. I campioni di Germania si sarebbero infatti definitivamente tirati indietro.

A rivelarlo è la BILD che in mattinata dava per fatto l'affare con la Juventus: secondo Christian Falk la decisione sarebbe stata presa dalla dirigenza nonostante l'accordo con i bianconeri e con il giocatore per 10 milioni di euro.

Manduzkic era una richiesta esplicita di Kovac ma non arriverà al Bayern nonostante il croato avesse dato l'assenso al trasferimento. Ennesimo problema per il calciomercato in uscita della Juventus che perde così una possibilità per una cessione importante.