I campioni di Germania puntano il giovane talento clivense: ma su di lui ci sono anche la Sampdoria e il Milan.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 18/08/2019 19:14 | aggiornato 18/08/2019 19:18

Fino a poche ore fa, il Bayern Monaco sembrava dirigere le sue attenzioni sulla Juventus per i suoi rinforzi di calciomercato. Eppure ora i campioni di Germania sembrano aver bussato alla porta del Chievo chiedendo Emanuel Vignato.

A riportarlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che svela come la trattativa fra bavaresi e clivensi vada avanti da più di un mese. Ora è arrivata la prima offerta ufficiale per il giovane talento italobrasiliano che per ora non convince.

Il Bayern è comunque convinto a rilanciare, forte dei buoni rapporti fra le dirigenze che 2 anni fa chiusero per l'approdo di Gaudino al Chievo. Per Vignato c'è la concorrenza sul calciomercato di Sampdoria e Milan che non mollano, con i tedeschi però davanti a tutti.