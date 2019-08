Djokovic prenota la semifinale contro Medvedev

Definite le semifinali del torneo di Cincinnati: Djokovic contro Medvedev e Gasquet contro Goffin. In campo femminile da seguire le semifinali Barty contro Kuznetsova e il derby americano tra Kenin e Keys

0 condivisioni

di Diego Sampaolo - 17/08/2019 11:46 | aggiornato 17/08/2019 17:51

Il numero 1 del mondo e campione in carica del torneo Masters 1000 di Cincinnati Novak Djokovic ha sconfitto il francese Lucas Pouille con il punteggio di 7-6 (7-2) 6-1 qualificandosi per la semifinale del torneo dell’Ohio per la settima volta in carriera.

Djokovic si è qualificato per la semifinale numero 66 della sua carriera in un torneo Masters 1000. In caso di vittoria contro Medvedev in semifinale Djokovic raggiungerebbe la trentanovesima vittoria stagionale nel circuito.

Djokovic non ha mai perso la battuta in tutto l’incontro contro Pouille e ha perso solo cinque punti sulla prima di servizio.

Djokovic ha raggiunto almeno la semifinale in cinque tornei consecutivi disputati.

Pouille ha salvato l’unica palla break del primo set ma ha commesso un doppio fallo nel tie-break. Dopo aver dominato il tie-break Djokovic ha strappato la battuta nel primo game al servizio del francese. Pouille ha avuto tre palle break nel game successivo, ma Djokovic ha tenuto agevolmente il servizio fino alla fine del match.

Novak Djokovic:

Pouille ha giocato molto bene nel primo set. Abbiamo tenuto il servizio fino al tie-break. Sono riuscito a rimanere concentrato e ho tenuto alto il livello del mio gioco. Lucas ha commesso un doppio fallo e un paio di errori con il dritto e questo gli ha compromesso il tie-break. Nel secondo set è stato importante strappare la battuta nei primi game e ci sono riuscito. Ho finito molto bene il secondo set. Non è stata una partita facile a causa di qualche problema al gomito. L’ho sentito un po' rigido soprattutto quando servivo. Ho avuto bisogno dell’aiuto del medico durante la partita ma sono riuscito a concluderla ed è una cosa buona, anche se il dolore è ancora presente

Il fuoriclasse serbo affronterà Danil Medvedev, che ha vinto il derby russo con Andrey Rublev in due set per 6-2 6-3 qualificandosi per la seconda semifinale consecutiva in un Masters 1000. Medvedev prosegue il suo momento straordinario nei tornei estivi sul cemento nordamericano con un bilancio di 12 vittorie in 14 match disputati. Ha raggiunto due finali di fila a Washington dove ha perso contro Nick Kyrgios e alla Rogers Cup di Montreal dove è stato sconfitto da Rafael Nadal. In questa settimana Medvedev ha raggiunto la semifinale di Cincinnati senza mai perdere un set.

Medvedev salirà dall’ottavo al settimo posto nel Ranking ATP settimana prossima.

Medvedev ha strappato la battuta a Rublev due volte volando sul 4-0 nel primo set. Rublev ha recuperato un break nel quinto game nell’unica opportunità concessa da Medvedev in tutto l’incontro. Medvedev ha dominato il secondo set con un solo break nel secondo game.

Djokovic ha un bilancio di 3-1 nei precedenti confronti diretti con Medvedev, ma il russo ha battuto il serbo nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo.

Danil Medvedev:

Ho giocato alla grande. Penso di essere riuscito a mettere pressione fin dall’inizio, come ho fatto in ogni match disputato qui. In entrambi i set gli ho tolto il servizio nei primi game e questo mi ha dato fiducia. Sono riuscito a servire bene nei momenti cruciali del match, e questo è stato il fattore più importante. Ho grande rispetto per Novak Djokovic, che affronterò in semifinale

Positivo anche il bilancio di Rublev, che ha battuto in successione Nikoloz Basilashvili (prendendosi la rivincita contro il georgiano che l’aveva battuto nella recente finale di Amburgo), Stan Wawrinka e il sette volte vincitore del torneo di Cincinnati Roger Federer.

Richard Gasquet si è qualificato per la sua prima semifinale a livello di tornei Masters 1000 dal torneo di Miami 2013 grazie al successo in tre set sullo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 7-6 (7-2) 3-6 6-2 in 2 ore e 13 minuti.

Il tennista francese è tornato a grandi livelli dopo aver saltato sei mesi per un infortunio.

Il primo set si è deciso in favore di Gasquet, che ha vinto sei degli ultimi sette punti dal punteggio di 1-1. Bautista Agut, semifinalista nell’ultimo torneo di Wimbledon, ha vinto il secondo set con due break nel terzo e nel nono game. Gasquet ha dominato il terzo set con due break consecutivi.

Gasquet giocherà la sua semifinale contro il belga David Goffin, che ha superato il turno in seguito alla rinuncia di Yoshihito Nishioka per un’intossicazione alimentare.

Richard Gasquet:

E’ stato un primo set molto duro. Vincere il tie-break è stato molto importante in queste condizioni di caldo umido. Nel secondo set ero molto stanco. Se volevo vincere sapevo che dovevo mettercela tutta all’inizio del terzo set

Barty supera Sakkari in tre set

La vincitrice dell’ultima edizione del Roland Garros Ashleigh Barty ha rimontato un set di svantaggio alla giovane greca Maria Sakkari aggiudicandosi l’incontro con il punteggio di 5-7 6-2 6-1. Nel primo set la tennista di Ipswich si è portata in vantaggio per 5-2 con un break nel secondo game ma ha subito la rimonta di Sakkari, che ha vinto cinque game di fila con due break conquistando il primo set per 7-5.

Barty ha pareggiato il conto vincendo il secondo set con due break nel quarto e nell’ottavo game prima di dominare il terzo parziale con tre break di fila. L’australiana prosegue la sua caccia alla prima posizione del ranking WTA. In caso di vittoria in semifinale l’ex giocatrice di cricket australiana raggiungerebbe la quinta finale della stagione e l’undicesima della sua carriera.

Ashleigh Barty:

Sono in semifinale per la prima volta a Cincinnati. Non sto pensando per niente al ranking. Sto pensando ad un match alla volta. Se vinco i match, il ranking migliorerà di conseguenza. Sto avendo una grande stagione. Sto migliorando match dopo match. Punto a fare bene a Cincinnati ma il grande obiettivo è tra due settimane agli US Open

Kuznetsova torna in una semifinale Premier dopo due anni

In semifinale Barty affronterà la due volte campionessa Slam Svetlana Kuznetsova, che ha superato la favorita Karolina Pliskova in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6 (7-2) 6-3. Pliskova non ha sfruttato un set e un break di vantaggio. Kuznetsova torna a disputare la semifinale in un torneo WTA Premier 5 dopo due anni.

Ritiro di Naomi Osaka

La numero 1 del mondo Naomi Osaka è stata costretta a ritirarsi per un infortunio al ginocchio quando era sotto per 0-2 nel terzo set contro la ventenne statunitense Sofia Kenin, che si era aggiudicata il primo set per 6-4 prima di perdere il secondo set per 1-6 con due break subiti.

L’infortunio mette a rischio l’avvicinamento di Osaka ai prossimi Open degli Stati Uniti dove difenderà il titolo vinto l’anno scorso.

Naomi Osaka:

Ho iniziato a sentire dolore dopo il movimento al servizio. Non volevo infortunarmi ora con gli US Open così vicini. Sono un po' preoccupata. Lei stava giocando bene e durante la partita ho dovuto pensare seriamente a cosa fare per cambiare il risultato. Ho una soglia di dolore alta, quindi a volte gioco anche in situazioni al limite. Non so cosa ho realmente ora. Lo scorso anno ho vinto gli US Open e quest’anno proverò a tornarci. Voglio solo giocare, non per forza vincere. Anche solo l’1% di possibilità di dare forfeit mi preoccupa. Alla fine giocherò anche se il dottore mi dirà di non farlo. Giusto per darmi un’opportunità

Kenin ha battuto una giocatrice numero 1 del mondo per il secondo torneo di fila dopo aver battuto Ashleigh Barty a Toronto.

Barty aveva perso lo scettro di numero 1 del mondo in favore di Osaka dopo la sconfitta con Kenin a Toronto, ma ora ha riconquistato la vetta del ranking grazie al ritiro della nipponica a Cincinnati.

Sofia Kenin:

Non è il modo in cui speravo di vincere. Spero che Naomi si riprenda presto. Ho una bella sensazione per aver vinto contro queste grandi giocatrici. Non potrei essere più felice per il livello raggiunto in questi tornei

Kenin si è qualificata per le semifinali nel secondo torneo WTA Premier 5 in due settimane consecutive. L’americana nata da una famiglia di origini russe ha preso la semifinale della Rogers Cup contro la teenager canadese Bianca Andreescu sette giorni fa.

Kenin giocherà la semifinale contro la connazionale Madison Keys, che ha battuto la connazionale Venus Williams per 6-3 6-2 nel derby tutto statunitense. Keys ha strappato la battuta a Williams tre volte e ha salvato due palle break in tutto l’incontro.

Madison Keys: