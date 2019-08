Ha avuto la sfortuna di nascere nell'era del Cannibale Merckx, per questo i suoi successi valgono ancora di più. Si licenziò da postino solo dopo aver vinto il Tour de France.

17/08/2019

Felice Gimondi non era solo un grande ciclista, ma anche un grande esempio di perseveranza, forza, passione. Uno di quei personaggi da portare nelle scuole, pronto a sedersi in maniera pacata e a parlare in un'aula. Magari iniziando il discorso da una delle sue frasi più famose:

Nella vita puoi essere utile anche arrivando secondo o quinto, purché tu ce la metta tutta

Ecco qui, una manciata di parole per renderti una persona migliore. Perché Gimondi spesso arrivava secondo. Duellava con un uno che chiamavano il Cannibale: con un soprannome così, tu sfidante devi mettere il 110% se vuoi vincere qualcosa. E Felice, di nome e di fatto, giusto qualcosa ha collezionato: 3 successi al Giro d’Italia (‘67, ‘69,‘76), la vittoria del Tour de France nel 1965 e quella della Vuelta nel 1968. E poi il Mondiale a Barcellona nel 1973, una Parigi-Roubaix, una Milano-Sanremo e due Giri di Lombardia.

Per vincere contro Merckx dovevi avere più coraggio di lui, più tempra, più voglia. Ma anche più inventiva: Gimondi era un corridore unico: era capace di vincere in fuga, era un bravo scalatore, un bravo velocista, bravo a cronometro. Da lui in ogni tappa potevi aspettarti qualcosa. Un ciclista completo, un grande uomo che se n'è andato lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello sport.

Gimondi alla Parigi-Roubaix, quel giorno fu vittoria

Gimondi, prima uomo poi campione

Da Sedrina, un paesino appena fuori Bergamo, al tetto del mondo. Felice Gimondi, classe ’42, è passato alla storia come uno dei più grandi ciclisti mai visti in azione. Ma anche come una grande persona, mai fuori dagli schemi. Vinse quel Tour de France da gregario nel 1965. A sorpresa, perché lui era il compagno di Adorni, capitano e uno dei favoriti. Dopo il trionfo in giallo, quello che ti spedisce di diritto tra l’olimpo del ciclismo, si dimise da postino: "Al posto di lavoro ci tengo".

Eterno secondo, gli dicevano. Perché ha avuto la sfortuna di pedalare negli anni di Merckx, forse il più grande ciclista della storia. Eppure Felice vinceva. I suoi trionfi iniziavano nell'ammettere che il belga fosse più forte.

Ho impiegato due anni a capirlo: Merckx era più forte di me.

Gimondi al Giro d'Italia, ne vinse 3 in carriera

Una vita per la bicicletta

Una lunga carriera in sella alla sua bici sino all'ultimo Giro d'Italia nel 1978: undicesimo al traguardo contribuendo in maniera decisiva al successo finale di De Muynck. A ottobre di quell'anno l'ultima corsa al Giro dell'Emilia. E poi? Gimondi, dopo aver corso 15 stagioni tra i professionisti portandosi a casa 141 vittorie, diventa direttore sportivo della Gewiss-Bianchi. Poi nel 2000 è il presidente della Mercatone Uno-Albacom, la squadra di Marco Pantani. Sul podio a Parigi, entrambi sorridenti e vincitori nel Tour del 1998.

Il mare di Taormina sullo sfondo, un infarto, il saluto straziante della moglie Tiziana e di tutta la famiglia del ciclismo mondiale. Felice se n'è andato e noi tutti ci sentiamo un po' più soli in questo mondo di ruote a pedali che girano. A partire da Eddy Merckx.