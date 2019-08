Il gallese, autore di una prova di grande sostanza contro il Celta Vigo, ha convinto l'allenatore trasformandosi da esubero in risorsa. Situazione apparentemente simile per James.

di Simone Cola - 17/08/2019 23:40 | aggiornato 17/08/2019 23:45

Al termine di un precampionato con più ombre che luci, il Real Madrid ha esordito nella Liga 2019/2020 con una vittoria sul campo del Celta Vigo meno netta di quanto non dica il punteggio finale di 1-3. A lungo padroni del campo, pur dopo aver trovato il vantaggio nelle battute iniziali gli uomini di Zidane sono stati costretti a rimandare a lungo il colpo del ko, arrivato soltanto nelle battute conclusive e dopo aver rischiato in più occasioni di subire il gol del pari.

Difficile dire come sarebbe andata la gara se Courtois non si fosse opposto da campione ritrovato alle conclusioni dei padroni di casa e se Kroos non avesse chiuso ogni discorso al 61esimo con una straordinaria botta da oltre 30 metri che non ha lasciato scampo a Blanco. Con i se e con i ma però non si fa la storia, ed ecco così che il Real Madrid apre con una vittoria - comunque meritata - la sua avventura nella Liga.

C'è di più: tra i migliori in campo risulta esserci quel Gareth Bale che per tutta l'estate è sembrato un ospite indesiderato e a malapena sopportato da Zidane: il tecnico lo schiera titolare nel tridente offensivo, fiducia che dimostra di meritare servendo a Benzema l'assist che sblocca la partita e giocando 75 minuti di grande qualità prima di essere sostituito da Isco. Al termine della gara Zizou, incalzato dai cronisti, ammette che qualcosa è cambiato nella situazione del gallese, di James e di chiunque sia sotto contratto con le merengues a questo punto della stagione.

Dopo essere stato per tutta l'estate vicino a lasciare la squadra Bale è rimasto al Real Madrid propiziando anche il primo gol stagionale delle merengues con uno splendido assist per Benzema.

Real Madrid, per Zidane Bale adesso è una risorsa: "Resterà con noi"

Più volte considerato un esubero da Zidane, che già aveva tentato di disfarsene nell'estate del 2017 e che ha ribadito questa intenzione all'indomani del suo ritorno sulla panchina del Real Madrid, Gareth Bale è stato protagonista per tutta l'estate delle voci di calciomercato: accostato a numerose squadre, non è mai sembrato davvero vicino a lasciare le merengues sia per la sua volontà di restare nel club in cui gioca ormai dal lontano 2013 sia per l'altissimo stipendio che di fatto non ha mai portato a offerte davvero concrete nei suoi confronti.

Eppure la sensazione generale era quella che il braccio di ferro tra il giocatore e il club, che pareva aver minacciato addirittura un suo trasferimento forzato al Castilla, squadra satellite che gioca in terza serie, si sarebbe risolto a favore di quest'ultimo: tutti pensavano che Bale avrebbe finito per capire che forzare la mano, restare contro la volontà di tutto l'ambiente, non sarebbe stato salutare né per lui né per nessun altro.

E invece ecco - complice l'infortunio di Hazard - la maglia da titolare alla prima contro il Celta Vigo, ecco l'assist per il primo gol in campionato delle merengues e una prestazione solida e di qualità. Non sarà una partita a cambiare la storia, ma certo è che a questo punto del mercato, in mancanza di offerte adeguate per quello che rimane comunque un calciatore di altissimo livello, Zidane sembra avere cambiato idea su Bale, che da zavorra si è trasformato in risorsa.

A conferma di queste sensazioni arrivano le parole in conferenza stampa dello stesso Zidane, che sembrano chiudere il mercato del Real Madrid in uscita non solo per quanto riguarda Bale, ma anche per un altro giocatore che fino a pochi giorni fa le merengues sembravano disposte a salutare senza rimpianti. Stiamo parlando di James Rodriguez, che pur non entrando ha comunque regolarmente preso posto in panchina contro il Celta Vigo.

Bale resterà. Ogni singolo giocatore che abbiamo qui ci dà ragioni per pensare positivamente alla squadra. Dobbiamo concentrarci sulla nostra stagione in corso. L'infortunio di Hazard non ha cambiato i nostri piani: Gareth, James e tutti quelli che sono qui difenderanno questa maglia come merita di essere difesa.

Accostato a Napoli e Atletico Madrid, James Rodriguez potrebbe finire con il restare agli ordini di Zidane al Real.

Zidane si è detto contento della prestazione dei suoi, che dopo il vantaggio iniziale hanno chiuso la gara con un bolide di Kroos e con una magia di Benzema, bravo a servire Lucas Vazquez per la terza rete delle merengues. Una prestazione autoritaria, una gara chiusa pur giocando con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Modric.

Abbiamo giocato bene fin dall'inizio e anche quando ci siamo ritrovati in dieci uomini, abbiamo lottato per ottenere il risultato e alla fine siamo felici di esserci riusciti. Per molte squadre non sarà facile vincere su questo campo. È vero che abbiamo avuto un precampionato deludente, ma abbiamo lavorato bene e con la consapevolezza che ciò che contavano erano le partite vere.

Dopo avere elogiato le sue ali, Bale compreso, per il grande lavoro fatto anche in fase di copertura, Zidane ha chiuso mostrandosi estremamente fiducioso riguardo all'affrontare una stagione come quella che aspetta il Real Madrid, che dovrà segnare una rinascita dopo un anno da dimenticare, con la rosa attualmente a disposizione.