Lo spagnolo sostituisce l'argentino che non la prende bene. Scoppia una lite furibonda, ma poi tra i due torna subito la pace.

di Redazione Fox Sports - 17/08/2019 21:05 | aggiornato 17/08/2019 21:32

Solito spettacolo tra Manchester City e Tottenham. All'Etihad, nel match valido per la seconda giornata di Premier League, finisce 2-2 in virtù delle reti segnate da Sterling, Lamela, Aguero e Lucas Moura. E nel finale i Citizens si vedono annullare dal VAR la rete del 3-2 di Gabriel Jesus per un tocco di mano di Laporte. Proprio come in Champions League pochi mesi fa (allora fu Sterling che si vide annullare il gol del 5-3 che sarebbe valso l'accesso alle semifinali).

El encaro entre Guardiola y Aguero.pic.twitter.com/5pOpb2qGjn — José. (@Fuhrelais) August 17, 2019

A far notizia però non sono soltanto le prodezze dei giocatori in campo ma anche la lite furibonda tra Pep Guardiola e Sergio Aguero al momento del cambio di quest'ultimo. Al minuto 65 lo spagnolo manda in campo Gabriel Jesus per l'argentino che la prende malissimo. Tra i due inizia un'accesa discussione che continua per diversi minuti.

Ma all'improvviso torna la pace. Esattamente dopo il gol di Gabriel Jesus, che verrà annullato dall'arbitro Oliver con l'ausilio del VAR, i due si abbracciano a lungo, si guardano e si chiariscono. "Sergio è un ragazzo straordinario", dirà Pep nel post-partita. Insomma, tra i due è già tornato il sereno. O forse non se n'è mai andato.